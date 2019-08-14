蔡崇信最欣賞球員是林書豪　但重回籃網機會並不高

▲林書豪與《阿里巴巴》副主席蔡崇信有著良好交情，但要被簽下還是有難度。（圖／翻攝自阿里足跡）



記者張曜麟／綜合報導

台灣富豪蔡崇信先前在2018年以10億美元收購籃網49％的股份，而根據《紐約郵報》報導，蔡崇信將再以13.5億美元買下剩餘51％的股份，成為獨資新老闆，將握有球隊百分百的股份，而這也讓許多球迷興奮希望能讓林書豪回到籃網，不過目前籃網後衛群滿額，豪哥要回到布魯克林的機會可說相當低。

蔡崇信一直熱愛的體育活動，即將成為獨資新老闆的他，絕對可以再提升籃網的價值，因為籃網在今年簽下了杜蘭特與厄文，球隊競爭力大幅提升，關注度自然也升高，而蔡崇信的也可以做為亞洲與NBA之間的橋樑，打通中國的市場。

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其實蔡崇信跟籃網淵源也不僅於此，過去林書豪還在籃網時期，他聽聞蔡崇信要入股，就在微博上恭喜並歡迎蔡崇信到來，而蔡崇信也坦言自己最喜歡的球員就是林書豪，在今年8月初，他們兩人也在阿里巴巴杭州總部室內球場重聚，進行了一場友誼賽，就可見雙方的交情非常不錯。

▲蔡崇信獨資成為籃網新老闆。（圖／視覺中國）



不過蔡崇信收購籃網這項消息一出，球迷最關注的還是林書豪能否藉此回到籃網，只是籃網今年簽下厄文後，目前控球後衛的位置已經有了4人，包括了汀威迪(Spencer Dinwiddie)、皮森(Theo Pinson)、漢斯(Jaylen Hands)等球員，另外在得分後衛這個位置上，也已經有了3名球員，分別為拉佛特(Caris LeVert)、坦普(Garrett Temple)、穆沙(Dzanan Musa)，在後衛的位置上一共就有7人，完全是爆滿狀態，這讓林書豪要重回籃網的可能性非常的低。

不過目前籃網名單為14人，還有一個名額可以簽下球員，但從籃網陣容來看，最欠缺的是小前鋒的位置，儘管他們搶下了杜蘭特，但因為KD有著阿基里斯腱傷勢，下賽季將無法登場，小前鋒只剩下哈里斯(Joe Harris)一人，若要進行補強，也可能會在這個位置上進行簽約，林書豪可能還是不在籃網的考慮範圍；但若是以商業考量，的確有機會簽下豪哥，當時蔡崇信買下49％股權時，籃網也迫切希望以雙下合約簽下丁彥雨航，就可見他們也想要打通亞洲和中國市場。

▲若以商業考量，林書豪就有可能回到籃網。（圖／達志影像／美聯社）