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「血襪」席林有意選國會議員　川普嗨PO文：太棒了！

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前紅襪強投席林支持同性戀，卻意外替人「出櫃」。(圖／達志影像／美聯社)

▲前紅襪明星強投席林。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

曾於2004年季後賽締造「血襪傳奇」的前紅襪王牌席林（Curt Schilling），政治立場鮮明，過去曾因評論政治遭到體育台《ESPN》解僱，然而現在他正在考慮參選國會議員。美國總統川普（Donald Trump）在推特上表示：「太棒了！」向這位未來可能的參選人打招呼。

席林熱衷於政治立場相當鮮明，從來不否認自己是保守派和川普的支持者。從小在亞利桑那州鳳凰城長大的他，現在居住在麻州，未來國會議員會在哪個州競選，目前還不得而知。

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「現在還沒準備好要做任何事情。」席林在受訪時並沒有明說參選的意願，態度還有所保留，「如果當事情確定了，我會跟大家說明，但我現在還在思考的階段，一切都還在考慮當中。」

得知席林可能要參選國會議員，川普馬上在推特上大家宣布這項消息，「席林是一位偉大的投手，也是一名偉大的愛國者，他正在考慮參選國會議員，太棒啦！」

在大聯盟打滾20年的席林，生涯最著名戰役為2004年美聯冠軍戰G6，當時他不顧右腳踝手術傷口撕裂滲血，力投7局僅僅失掉1分，幫助紅襪擊敗洋基，追成3勝3負平手將戰局帶進「天山王之戰」的第7戰，成為經典的「血襪事件」。席林浴血奮戰激勵球隊完成大逆轉，並打破纏身86年的「貝比魯斯魔咒」，最終奪得世界大賽冠軍。

紅襪席林的「血襪事件」，堪稱史上最經典戰役之一。(圖／擷自大聯盟臉書)

▲紅襪席林的「血襪事件」，堪稱史上最經典戰役之一。（圖／擷自大聯盟臉書）

關鍵字： 席林紅襪川普
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