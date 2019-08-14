運動雲

>

通通翻起來！　水手墨菲單場雙響側手翻慶祝

ETtoday運動雲

▲▼水手捕手墨菲。（圖／達志影像／美聯社） 

▲水手捕手墨菲。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

水手14日客場挑戰老虎，水手全隊轟了5發全壘打，最終以11比6逆轉擊敗老虎。單場雙響砲的水手捕手墨菲（Tom Murphy）更是在回休息室時秀了一記側手翻慶祝，也讓官網作家大讚，「身體素質最佳的捕手。」中職過去也有開轟側翻慶祝案例，前兄弟外野手李志傑不但在跑壘時側手翻還加上後空翻。

水手在6局上開始前以3比6落後老虎，先是靠著席格（Kyle Seager）3分砲追平戰局，隨後墨菲轟出背靠背的陽春砲超前戰局，這也是墨菲單場的第二轟，回到休息室後隊友讓出一條通道，讓他上演側手翻慶祝開轟。

▲側手翻躲過本壘攻防戰。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）  

大聯盟網站《CUT4》作家墨恩斯（Andrew Mearns）撰文提到，一個捕手要辦到這樣側手翻相當不容易，也從此點大讚墨菲，「身體素質最佳的捕手。」，還將他比擬前明星捕手坎達（Jason Kendall）曾經在本壘攻防戰中，用側翻躲過對手的觸殺。

中職過往也有球員會用側手翻慶祝，有著「小藍波」稱號的前兄弟外野手李志傑，曾經在開轟後，在跑回本壘前，先是來個側手翻再接難度更高的後空翻，讓人留下難忘的印象。

▼李志傑在開轟後在本壘前翻跟斗。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

關鍵字： 大聯盟墨菲Tom Murphy李志傑
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／味全龍再補3新秀　自主培訓網羅彭政閔外甥

中職／太猛了！林安可把球打進全壘打縫隙　首度3安猛打

亞冠盃／富邦勇士全員飆分秀　100比56痛宰印度

中職／林桀晨雙重身分加入味全龍　林琨瀚：決定就去衝

熱門新聞

台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2陸媒看好周天成奪冠指數僅次桃田

3澳門首支職業隊　黑熊啟用在地人

4阿庫納放眼挑戰最年輕40轟40盜得主

5廖敏雄看林安可：顏值不出賽可惜

熱門新聞

1台灣商人蔡崇信收購籃網剩餘股份

2亞冠盃歸隊　張宗憲上場限10分鐘

3健行出征夏季聯賽　盼贏SBL球隊

4WNBA上演大亂鬥明星中鋒1打5

5葛維斯7月火燙被讓渡　轉戰紅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職highlight】陳仕朋7局無失分　晚場富邦8比1擊敗兄弟｜8/11 富邦悍將VS.中信兄弟

8/6～8/11中職五大好球

中華職棒30周年08/06~08/11精彩投打(打者篇)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366