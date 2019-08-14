通通翻起來！　水手墨菲單場雙響側手翻慶祝

▲水手捕手墨菲。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

水手14日客場挑戰老虎，水手全隊轟了5發全壘打，最終以11比6逆轉擊敗老虎。單場雙響砲的水手捕手墨菲（Tom Murphy）更是在回休息室時秀了一記側手翻慶祝，也讓官網作家大讚，「身體素質最佳的捕手。」中職過去也有開轟側翻慶祝案例，前兄弟外野手李志傑不但在跑壘時側手翻還加上後空翻。

Tom Murphy is a WHOLE MOOD. pic.twitter.com/ha1mDVjXTN 請繼續往下閱讀... August 14, 2019

水手在6局上開始前以3比6落後老虎，先是靠著席格（Kyle Seager）3分砲追平戰局，隨後墨菲轟出背靠背的陽春砲超前戰局，這也是墨菲單場的第二轟，回到休息室後隊友讓出一條通道，讓他上演側手翻慶祝開轟。

▲側手翻躲過本壘攻防戰。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

大聯盟網站《CUT4》作家墨恩斯（Andrew Mearns）撰文提到，一個捕手要辦到這樣側手翻相當不容易，也從此點大讚墨菲，「身體素質最佳的捕手。」，還將他比擬前明星捕手坎達（Jason Kendall）曾經在本壘攻防戰中，用側翻躲過對手的觸殺。

中職過往也有球員會用側手翻慶祝，有著「小藍波」稱號的前兄弟外野手李志傑，曾經在開轟後，在跑回本壘前，先是來個側手翻再接難度更高的後空翻，讓人留下難忘的印象。

▼李志傑在開轟後在本壘前翻跟斗。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

