中職／林安可首轟是早晚的事　廖敏雄：明年才是挑戰

▲統一獅隊林安可。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／金門報導

剛從文化大學畢業的林安可，今年選秀獲得統一獅首輪第四順位青睞，而且上週末在花蓮系列賽亮相，馬上轟出全壘打。昔日指導他的文化總教練表示，「首轟是走晚的事，明年才是挑戰的開始。」

剛結束的大專明星與職棒二軍交流賽，廖敏雄帶領大專明星與統一二軍交手，那場比賽看到林安可猛打賞的表現，廖敏雄說，「雖然他打的是不紮實的安打，但看得出球感很好，他天生打擊潛力就很好，而且很有力量，首轟是早晚的事。」

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林安可為投打二刀流，母校文化大學總教練廖敏雄透露，「他在我們球隊都以投手為主，有一次春季聯賽在桃園青埔球場比賽，他都投手後取消指定打擊，讓他上去打，就轟出全壘打。」當時投手苦主就是他目前在統一獅的隊友劉軒荅。

林安可曾懷有旅日夢，大專時期放較多心力在練投手，只有去年U23世界盃中華隊期間當野手，廖敏雄認為，「他在大學能有選擇性，不過進職棒後就得看球團的安排，現在首轟只是開始，別人對他也有新鮮感，他自己在新人年也比較新鮮，明年過後挑戰才是開始，有技術問題，也會有倦怠感，就看他如何努力突破。」

▲文化總教練廖敏雄。（圖／記者楊舒帆攝）