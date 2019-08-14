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世羽賽／女雙搭許雅晴要減少關鍵失誤　胡綾芳：要更信自己

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▲▼合庫羽球育樂營,許雅晴 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲合庫羽球育樂營許雅晴當教練 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

今年合庫銀行的學童羽球育樂營活動14日移師嘉義高工舉辦，吸引了296名學童報名參加，本屆更邀請到即將前往瑞士參與世錦賽的台灣女雙組合許雅晴、胡綾芳擔任教練。兩人都分享了從去年合拍以來的心得和改變，希望能夠衝出好成績。

而合庫育樂營自民國81年開辦迄今，即將邁入第28年；今年羽球營移師嘉義高工，名額上限為300人，共吸引296名小三至小六的學童參與，包括男單好手李勝木、青少年分齡排名賽U19女雙冠軍江品悅，以及目前世界排名35的女雙組合許雅晴、胡綾芳今年都擔任教練。

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▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

目前世界排名35的女雙組合許雅晴、胡綾芳擔任教練，兩人去年底合拍至今，拿下超級100賽奧爾良大師賽的亞軍，不過前幾場大賽打得不甚理想。許雅晴提到，「這兩週我們有認真討論怎樣去結合搭配，我們的想法很像，可是想法落差很大。」

許雅晴說，「所以我們打起來有點亂就是會各打各的，一開始搭配是輪轉不好，但現在輪轉很順了，反而有時候會空轉漏球，攻守拉掉，但拿不到關鍵分數，因此彼此怎麼組織進攻，公式固定就要習慣，我有和小胡說，不要一直想殺得很漂亮，可以先多吊球再殺，但這需要時間去習慣。」

▼胡綾芳。

▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

胡綾芳則談到兩人組合上的問題，「主要是我的經驗不夠、技術也還不夠純熟，其實我們這幾場比賽都是有得打的，不是一面倒的比賽，但就是關鍵分沒有拿到。前年曾打過世錦賽，不過是打混雙，這次再回到世錦賽，就是一種經驗累積，把每一場打好，其實這一次籤表不錯，第一場對印度、贏下來第二場對馬來西亞，第一場滿有機會贏的。」

胡綾芳在今年也給自己目標，「希望可以更相信自己可以贏，不要因為對手比我們強，就覺得一定會輸，在出球上面也要改進，修正錯誤，我現在還不夠成熟，就一場場改變多嘗試各種方式。」之後希望9月回到台北公開賽主場也能有好成績，「好好享受主場。」

▼許雅晴。

▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 合庫羽球育樂營女雙許雅晴胡綾芳世羽賽
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