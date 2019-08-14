昆塔納6局狂飆14K寫2項隊史紀錄　小熊仍輸費城人

▲昆塔納（Jose Quintana）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

小熊明星左投昆塔納（Jose Quintana）14日作客費城人繳出生涯最佳，6局狂飆14K失2分其中僅1分自責，齊名伍德（Kerry Wood）成就隊史第2人，投6局或以下就拿下14K，同時也是隊史第2名單場14K左投，無奈小熊最終還是以2比4輸球。

儘管首局就出現2次保送亂流耗費28球，但昆塔納仍用3次三振抓下3個出局數，最終繳出6局14K的驚人演出，成就2項隊史第2人，繼伍德2001年4月之後首位單場6局或以下飆出14K、與列斯特（Jon Lester）並列隊史單場最多K左投。

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「我感覺我的狀態很好，我有注意到今天搶下很多三振，但我沒想到能創下生涯單場最多K紀錄。」談到首局首打席對哈波（Bryce Harper）就惡鬥11球才將其三振，昆塔納表示，假如一場比賽的第一名打者就投得辛苦的話，往往後續會越投越辛苦，所幸有穩住陣腳。

3局1出局，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）靠著守備失誤踏上一壘，最後被高飛犧牲打送回本壘得分，很快的小熊4局還以顏色，巴伊茲（Javier Baez）高飛犧牲追平比數，5局瑞爾穆托陽春砲超前，卡斯特拉諾斯（Nicholas Castellanos）6局也回擊一發，讓昆塔納得以在平手之際退場，不過小熊牛棚無法穩住局面，終場以2比4輸給費城人。