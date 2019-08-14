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合庫羽球育樂營女雙許雅晴、胡綾芳當教練　回饋社會培育種子

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▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

今年合庫銀行的學童羽球育樂營活動14日移師嘉義高工舉辦，吸引了296名學童報名參加，本屆更邀請到即將前往瑞士參與世錦賽的台灣女雙組合許雅晴、胡綾芳擔任教練，其中胡綾芳在國小的時候，就曾兩度參與羽球育樂營，如今升格當教練。

▼參與合庫羽球育樂營的小朋友。

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▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

合庫目前有桌球、棒球、羽球三支球隊，分別成立於民國36年、38年、以及81年，包括羽球前世界球后、目前排在第二的戴資穎、男單世界第二周天成，以及桌球世界排名衝上13的神童林昀儒，都是隸屬於合庫球團，在近年都創下歷史最佳成績。

▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

合庫育樂營自民國81年開辦迄今，即將邁入第28年；今年羽球營移師嘉義高工，名額上限為300人，共吸引296名小三至小六的學童參與。合庫副總經理戴燈山14日在開幕上表示，希望未來能夠培養更多有潛力的優秀選手，並讓小朋友們能夠在這個暑假過得充實。

而今年羽球育樂營擔任教練的包括男單好手李勝木、U19排名賽女雙冠軍江品悅，以及目前世界排名35的女雙組合許雅晴、胡綾芳擔任教練。許雅晴、胡綾芳去年底更換組合合拍至今，拿下超級100賽奧爾良大師賽的亞軍，從輪轉、打法和默契上慢慢調整，目前都希望能夠拼進世界前16名，更能夠接近奧運參賽。

▼胡綾芳。

▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

胡綾芳在國小時曾經參加過兩次的合庫羽球育樂營活動，「如今自己變成教練感覺很特別，希望我可以回饋社會，像是做培育小種子的工作，也許這些小朋友當中，也有人會是未來想要繼續打羽球，甚至成為國手的人。」

許雅晴、胡綾芳在育樂營結束後就要啟程前往瑞士，備戰世錦賽，希望可以盡量多打幾場、搶積分，多溝通，把彼此的默契和能力都再更提升。

▼許雅晴。

▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 合庫羽球育樂營女雙許雅晴胡綾芳
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