最偉大拳手排名梅威瑟力壓群雄　阿里僅第4泰森擠不上榜

▲美國「不敗拳王」梅威瑟。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

誰是史上最偉大的拳擊手？在權威拳擊媒體《BoxRec》公布一份最新的排行榜中，美國「不敗拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）被列為史上最偉大拳手，菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）緊接在後，至於被譽為「20世紀最偉大的拳擊手」的阿里（Muhammad Ali）僅排第4，而知名拳手泰森（Mike Tyson）連前25強都排不進去。

42歲的梅威瑟生涯50場出賽「0敗績」，21年職業拳手生涯無人可以打敗他，並且握有5個級別的世界拳王頭銜，有著「史上最偉大防禦型拳手」的美譽。此外，他曾在富比世收入最高運動員排名中拿下四連霸（2012至2015年）。

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年屆40歲的帕奎奧是本次排行中，唯一一位現役拳手，且是職業拳擊史上唯一一位8個級別的世界拳王。他的生涯戰績是70戰62勝7敗2平，其中39次KO，最著名戰役是於2008年12月擊敗了前世界拳王「金童」霍亞（Oscar De La Hoya）。

▲40歲菲律賓拳王帕奎奧。（圖／達志影像／美聯社）



在拳壇擁有舉足輕重地位的阿里，這一名傳奇拳手對於文化、社會和政治的影響力無人可及，他公開信奉伊斯蘭教，並且拒絕在越戰服役，被判入獄5年，遭到禁賽3年，成為20年代最受人注目也極具爭議的拳手。而他曾於1999年被《體育畫報》雜誌評為世紀最佳運動員。

阿根廷拳王蒙佐恩（Carlos Monzón），曾連續7年保有世界中量級冠軍，並且成功衛冕14次，職業生涯一共KO對手59次，被公認是是歷史上最偉大的拳擊手之一。至於明星拳手泰森、何利菲德（Evander Holyfield）和杜蘭（Roberto Durán）都未能擠進前10名，其中泰森更跌出排行榜外。

▲泰森曾經在拳擊場上咬人是生涯最大污點。（圖／達志影像／美聯社）