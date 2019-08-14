中職／何時球員退休？　周思齊：打到死為止

▲周思齊與陳柏豪一同出席閱讀分享、閱讀獎學金頒獎。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／花蓮報導

中信兄弟周思齊今天（14日）偕隊友陳柏豪一同出席閱讀分享、閱讀獎學金頒獎，被問到有沒有設定打到幾歲引退，周思齊說：「繼續打，沒有設限，打到死為止。」

周思齊對於閱讀教育推廣不遺餘力，今年是閱讀全壘打的形象大使，為了鼓勵故鄉花蓮的學弟們多多閱讀，特地加碼閱讀獎金，今天為這些喜愛閱讀的小朋友頒獎，並分享自己的打球閱歷，並且帶著隊友陳柏融一起出席。

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他在現場與昔日花蓮光復國小3、4年級的老師見面，倆人見面擁抱，老師剛好的能高團棒球隊選手的後裔，與周思齊的論文研究剛好是台灣棒球歷史。

現場開放大家發問，周思齊被問到何時退休？他表示，彭政閔今年球季球員生涯引退，大家都把下一個目標指向他，「但我要繼續打，沒有設限，剛才有人說打到死，這個很不錯。」

▲周思齊出席閱讀分享、閱讀獎學金頒獎。（圖／記者歐建智攝）

球迷提問周思齊球員生涯最印象深刻的紀錄？周思齊說：「連續8個打席保送。這是不簡單的紀錄，因為我是亞洲選球王。」

再有人提到2017年季後賽外野傳球觸殺郭阜林，周思齊笑著說：「應該是去問郭阜林有什麼感法？這個問題我很想知道。」

2013年經典賽棒打日本田中將大，周思齊表示，棒打田中將大之後，中華隊有機會擊敗日本，從問號變成另一個符號，也讓喜愛棒球的台灣人團結在一起，「訓練這麼久就等這一次」。

有一位國小2年級小朋友問：「打球時都跟不到球怎麼辦？」周思齊說：「我以前也是跟不到球，國小6年級才跟得到，要經年累月的訓練。」

▲周思齊與陳柏豪一同出席閱讀分享、閱讀獎學金頒獎。（圖／記者歐建智攝）