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世足資格賽／殷亞吉、周定洋缺陣　27日展開集訓

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▲中華男足台裔英籍周定洋。（圖／記者路皓惟攝）

▲中華男足台裔英籍中場周定洋。（圖／資料照／記者路皓惟攝）

記者林育正／台北報導

中華男足即將在9月5日迎接世界盃資格賽首戰，不過後防大將殷亞吉，以及中場周定洋兩位好手都將缺席。

中華男足將在8月27日，於高雄國訓中心先針對國內球員展開集訓。接著再等旅外球員歸隊後在公佈最終名單。總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)表示，屆時大名單將有30-35位球員競爭最後的24人資格。

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不過有一段時間沒有為國家隊出賽的殷亞吉，最近遭逢大腿後側撕裂傷，預計需要休息4-5週，因此9月5日對上約旦，和11日對尼泊爾的主場賽事確定缺席。而且他效力的青島黃海在中甲排名第2，準備衝擊中超，將先以職業隊狀況為優先考量。

而足協秘書長方靖仁也透露，曾為中華男足出賽過一場的英國籍好手周定洋，本次出賽機會不高。「他有他的生涯考量，證明自己能留在中國。老實說他現在對協會的信任感不高，但我們釋出善意，互相尊重。」目前周定洋效力的河南建業，在中超排名第10。

不過蘭卡斯特說他對於國家隊位置的競爭感到滿意，現在有4人競爭前鋒位置，多達10人爭奪後衛位置，良性競爭更勝以往。他也從球員的場上表現、穿著甚至私下言談，來進行評估。

▲中華男足殷亞吉。（圖／記者張克銘攝）

▲殷亞吉。（圖／資料照／記者張克銘攝）

關鍵字： 中華男足世足資格賽
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