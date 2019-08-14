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籃網23.5億美元全球最高轉賣蔡崇信　史上破10億還有7隊

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▲▼籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網23.5億美元被蔡崇信買下，創下體育史上最高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

根據《紐約郵報》報導，台灣富豪蔡崇信將以13.5億美元收購籃網剩餘51％的股份，將成為籃網獨資大老闆，而他前後一夠花了23.5億美元買下籃網，這也成為體育史上最高的收購金額，另外體育史上還有超過10億美元的收購案，前三名有兩隊是NBA球隊。

1.籃網隊：23.5億美元

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在2018年，蔡崇信以10億美元買下了籃網49％的股份，成為第2大股東，而一直深愛體育賽事的蔡崇信，現在根據《紐約郵報》報導，他將再次以13.5億美元從大老闆普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov)買下籃網剩餘51％的股份，成為獨資新老闆，蔡崇信先後花了23.5億美元這也是體育史上最高的收購金額。

2.NFL黑豹隊：22.75億美元

黑豹隊在2018年由對沖基金經理泰珀(David Tepper)以22.75億美元的天價買下，當時就連勇士一哥柯瑞(Steph Curry)也有意收購，而泰珀當時以天價買下，打破了NFL以及體育史上最高收購紀錄，但現在則由蔡崇信刷新。

3.火箭隊：22億美元

火箭當時在2017年由休士頓當地商人費爾蒂塔(Tilman Fertitta)以22億美元買下，這創下了NBA史上最高的收購金額，而前老闆亞歷山大(Leslie Alexander)當時在1993年買下火箭的時候，只花了8500萬美元。不過火箭近年戰績優異，加上哈登的魅力以及在中國的市場，已經增加了許多商業價值。

▲衛斯布魯克正式加入火箭，將和哈登組成夢幻後場。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭2017年22億美元被收購，NBA第2高金額。（圖／達志影像／美聯社）

4.快艇隊：20億美元

快艇前老闆史特林(Donald Sterling)因為講出對於黑人種族歧視的言論，遭聯盟施壓需賣出球隊，而在2014年前微軟CEO柏曼(Steve Ballmer)就以20億美元買下了快艇，而柏曼也是全NBA最有錢的老闆，今年快艇搶下雷納德與喬治，市值也預計會大幅提升。

5.道奇隊：20億美元

身為MLB傳統強權的道奇，因為處在洛杉磯，有著極高的商業價值，同時也是MLB中最貴的球隊之一，在2012年道奇被轉手，最終由古根漢集團以20億美元買下，而湖人傳奇球星魔術強森也參與的收購。

6.曼聯：14.7億美元

曼聯是英超最知名的球隊之一，同時也是傳統強權之一，而在2005年，曼聯由美國商人格雷澤(Malcolm)以14.7億美元收購，除了曼聯之外，格雷澤也是海盜隊的擁有著。

7.NFL水牛城比爾：14億美元

雖然是NFL的弱旅之一，但在2014年美國房地產富豪皮古拉(pegula)兄弟一同以14億美元進行收購，不過在2017年以前他們已經連續18賽季無緣季後賽，上賽季也沒有進入季後賽，不過據統計，水牛城比爾在2018年的市值為16億美元。

8.NFL邁阿密海豚：11億美元

2008年美國富豪羅斯(Stephen M. Ross)以11億美元買下了海豚，創下了當時的紀錄，不過根據統計，在2018年邁阿密海豚的市值已經高達25.75億美元，可說是翻倍成長，同時這也是NFL排名第12的球隊。

▲▼道奇孟西。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇年在2012年被以20億美元收購。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBAMLBNFL籃網道奇火箭黑豹快艇曼聯水牛城比爾海豚
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