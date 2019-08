紅襪戴佛斯打瘋了！單場6支6包4二壘安　歷史第一人

▲戴佛斯(Rafael Devers)單場6支6其中包含4支二壘安。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

紅襪22歲小將戴佛斯(Rafael Devers)14日面對印地安人打瘋了,單場6支6其中包含4支二壘安,寫下1900年以來第一人等多項紀錄,最終在布萊德利(Jackie Bradley Jr.)10局超前全壘打帶領下,紅襪7比6終結3連敗。

戴佛斯首局就擊出帶有打點的二壘安,6局2分打點二壘安幫助紅襪擴大到6比1領先,不過紅襪牛棚問題再次浮現,讓印地安人3局狂灌5分追平,所幸10局布萊德利扮英雄,擊出右外野方向陽春砲超前比分,而戴佛斯也在2出局時打出本場第4支二壘安,日前被降為牛棚的凱許納(Andrew Cashner)該局下半登板關門,終場紅襪以1分差驚險獲勝。

Rafael Devers:



6-6

4 doubles

3 RBI



Never been done before in the league pic.twitter.com/Ma6pbp7Dt2