紅襪戴佛斯打瘋了！單場6支6包4二壘安　歷史第一人

▲戴佛斯（Rafael Devers）單場6支6其中包含4支二壘安。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅襪22歲小將戴佛斯（Rafael Devers）14日面對印地安人打瘋了，單場6支6其中包含4支二壘安，寫下1900年以來第一人等多項紀錄，最終在布萊德利（Jackie Bradley Jr.）10局超前全壘打帶領下，紅襪7比6終結3連敗。

戴佛斯首局就擊出帶有打點的二壘安，6局2分打點二壘安幫助紅襪擴大到6比1領先，不過紅襪牛棚問題再次浮現，讓印地安人3局狂灌5分追平，所幸10局布萊德利扮英雄，擊出右外野方向陽春砲超前比分，而戴佛斯也在2出局時打出本場第4支二壘安，日前被降為牛棚的凱許納（Andrew Cashner）該局下半登板關門，終場紅襪以1分差驚險獲勝。

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Rafael Devers:



6-6

4 doubles

3 RBI



Never been done before in the league pic.twitter.com/Ma6pbp7Dt2 — Starting 9 (@Starting9) August 14, 2019

戴佛斯此役6支6其中包含4支二壘安貢獻3打點，成為紅襪隊史第5人，也是2003年賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）後第一人，4支二壘安則追平聯盟紀錄，紅襪隊史第4人達成，1900年以來首見單場6支6包含4二壘安。

現年22歲又293天的戴佛斯，寫下1965年以來最年輕單場6支6紀錄，不過由於他下一棒的柏賈爾茲（Xander Bogaerts）熄火繳出6支1的成績，讓他6次上壘只跑回1分，這僅是1908年以來大聯盟第15次單場6支6卻只有1得分的紀錄。

不過這並不是本季首次出現個人單場6安，在這之前釀酒人的布朗（Ryan Braun）在一場18局惡鬥中也擊出6支安打，紅人的厄文（Phil Ervin）更是在7月13日的比賽正規9局達成單場6安。