運動雲

>

足球協會攜手國立體大　建立國家隊足球訓練基地

ETtoday運動雲

▲足協理事長邱義仁和國體大校長邱炳坤簽署訓練基地備忘錄。（圖／足協提供）

▲足協理事長邱義仁（左）和國體大校長邱炳坤簽署訓練基地備忘錄。（圖／足協提供）

記者林育正／台北報導

中華民國足球協會於8月14日與國立體育大學簽署備忘錄，建立合作關係，將在校區內設立「國家隊足球訓練基地」，有效運用雙方資源，助國家隊戰力更上一層樓。

國立體大目前有人工和天然草皮球場各1座，雙方簽署備忘錄，足協將協助體大天然草皮球場和照明設備整修；國體大則有運動科學等資源提供國家隊使用，未來不必為訓練在全國各地奔走。過去國家隊曾在銘傳大學桃園校區、新竹、長庚大學等地集訓。

請繼續往下閱讀...

中華足協邱義仁理事長說先前國家隊訓練四處流浪，但現在在校園內就有完善設施，國腳們能受到完善照料，終於能中止流浪生活。秘書長方靖仁也表示，國家隊的進駐能夠提供國體大學生實習工作機會，培養運動人才。

中華男足將在9月5日進行首場世界盃足球賽資格賽，可惜國體大球場尚未修繕完成，將先至高雄國訓中心集訓。方靖仁表示台灣國內北部的天然草球場大多在學校內，不僅要登記時間，練習也容易被外人觀看，週邊看沒有相關設施。

因此草地球場目前無人使用的國體大，未來將以提供成人國家隊訓練使用為主，但也能夠讓青少年代表隊，或是舉辦邀請賽使用。而高雄擁有國訓中心球場，在南台灣反而需要人工草球場。

而在國立體大除了樸園，臨近也有林口福容飯店有住宿空間，廚師也能配合開出的菜單，未來對國家隊訓練將是一大利多。

關鍵字： 中華男足國立體大訓練基地
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

中職／太猛了！林安可把球打進全壘打縫隙　首度3安猛打

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／味全龍再補3新秀　自主培訓網羅彭政閔外甥

中華隊觀察旅美球員　首站徵詢王維中意願

亞冠盃／富邦勇士全員飆分秀　100比56痛宰印度

熱門新聞

台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

中職／太猛了！林安可把球打進全壘打縫隙　首度3安猛打

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2籃網23.5億美元轉賣　破10億還有7隊

3世足資格賽殷亞吉、周定洋缺陣

4前LamiGirls回娘家　小帆重回桃猿

5戴佛斯單場6支6包4二壘安

熱門新聞

1台灣商人蔡崇信收購籃網剩餘股份

2亞冠盃歸隊　張宗憲上場限10分鐘

3健行出征夏季聯賽　盼贏SBL球隊

4林安可首度3安　把球打進全壘打縫隙

5葛維斯7月火燙被讓渡　轉戰紅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職highlight】陳仕朋7局無失分　晚場富邦8比1擊敗兄弟｜8/11 富邦悍將VS.中信兄弟

8/6～8/11中職五大好球

中華職棒30周年08/06~08/11精彩投打(打者篇)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366