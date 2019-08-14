足球協會攜手國立體大　建立國家隊足球訓練基地

▲足協理事長邱義仁（左）和國體大校長邱炳坤簽署訓練基地備忘錄。（圖／足協提供）



記者林育正／台北報導

中華民國足球協會於8月14日與國立體育大學簽署備忘錄，建立合作關係，將在校區內設立「國家隊足球訓練基地」，有效運用雙方資源，助國家隊戰力更上一層樓。

國立體大目前有人工和天然草皮球場各1座，雙方簽署備忘錄，足協將協助體大天然草皮球場和照明設備整修；國體大則有運動科學等資源提供國家隊使用，未來不必為訓練在全國各地奔走。過去國家隊曾在銘傳大學桃園校區、新竹、長庚大學等地集訓。

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中華足協邱義仁理事長說先前國家隊訓練四處流浪，但現在在校園內就有完善設施，國腳們能受到完善照料，終於能中止流浪生活。秘書長方靖仁也表示，國家隊的進駐能夠提供國體大學生實習工作機會，培養運動人才。

中華男足將在9月5日進行首場世界盃足球賽資格賽，可惜國體大球場尚未修繕完成，將先至高雄國訓中心集訓。方靖仁表示台灣國內北部的天然草球場大多在學校內，不僅要登記時間，練習也容易被外人觀看，週邊看沒有相關設施。

因此草地球場目前無人使用的國體大，未來將以提供成人國家隊訓練使用為主，但也能夠讓青少年代表隊，或是舉辦邀請賽使用。而高雄擁有國訓中心球場，在南台灣反而需要人工草球場。

而在國立體大除了樸園，臨近也有林口福容飯店有住宿空間，廚師也能配合開出的菜單，未來對國家隊訓練將是一大利多。