轉戰太空人後首度優質先發　葛蘭基奪生涯199勝

▲「Z魔神」葛蘭基 。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

太空人14日（台灣時間）與白襪進行雙重賽，首戰「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）先發，這是葛蘭基來到太空人後第2場出賽，靠著隊友火力支援，他也投出來到太空人後首次優質先發，終場太空人6比2贏球，拿下加盟太空人後的2連勝以及生涯第199勝。

太空人在731大限最終日與響尾蛇進行一筆「壓哨交易」，透過包含大聯盟百大農場畢爾（Seth Beer）在內的4名小聯盟球員，從響尾蛇換來賽揚強投葛蘭基。

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這場比賽葛蘭基主投6局、102球，被敲7支安打，有1次觸身球、2次四壞球，送出6次三振，丟2分自責分，拿下本季第12勝。

首局太空人史普林格（George Springer）首打席首球開轟。1局下葛蘭基首打席就被敲安打，不過靠著雙殺、三振化解危機。2局葛蘭基一樣被攻佔得點圈，單局被敲3支安打，不過靠著史普林格右外野雷射肩長傳本壘助殺，沒有丟分。3局下投出三振後保送對手，再靠雙殺結束這局。不過葛蘭基在4、5兩局都被敲出長打丟分，讓白襪追到2比2平手。

葛蘭基雖然丟2分，但對手白襪非常幫忙，6局上2出局一三壘有人，白襪捕手卡斯提歐（Welington Castillo）發生捕逸，讓太空人三壘的跑者回來得到超前分，7局上2人出局滿壘，相同情況又發生，太空人再拿2分。最後4局太空人都拿1分，其中白襪奉送8次保送、3次捕逸和1次暴投，讓太空人超前取勝。