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KD、厄文加盟籃網市值飆升15％　蔡崇信提升更高價值

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▲杜蘭特與厄文。（圖／CFP）

▲杜蘭特與厄文今夏轉戰籃網，讓球隊市值飆升15％。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

台灣富豪蔡崇信在2018年收購了籃網49％的股份，是籃網第2大股東，不過根據《紐約郵報》報導，現在蔡崇信有意再將剩餘的51％股份收購，成為籃網獨資的新老闆，而今年籃網搶下杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)與小喬丹(DeAndre Jordan)，戰力大幅提升，也讓籃網的市值預計增加10％至15％。

身價超過90億美元的蔡崇信在2018年收購了籃網近一半的股份，當時他花費10億美元，而現在他將再次以13.5億美元收購籃網剩餘51％的股份，成為獨資大老闆，據《紐約郵報》報導，這筆交易會在一週內完成；而蔡崇信前後一共花費23.5億美元，這也創下全球運動史上最高金額收購紀錄。

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籃網今年在自由市場搶下杜蘭特以及厄文，另外還簽下了小喬丹，儘管KD因為阿基斯腱傷勢，下賽季整季無法登場，但一下子有2位超級巨星的加入，也瞬間讓籃網的競爭力大幅提升，也是爭冠的熱門球隊之一，《紐約郵報》指出，這筆操作讓籃網的市值預計飆升15％。

而現在蔡崇信成為獨資新老闆，這也可能帶動亞洲市場，屆時台灣以及中國的球迷可能都會大幅關注籃網，這也有助於再次提升籃網的價值，新賽季NBA也安排了20場籃網的全美直播，顯然已經受到重視，同時因為籃網身在紐約，也有著極高的商業價值。

另外蔡崇信除了身為籃網的老闆之外，同時也是WNBA紐約自由人、NHL海豹隊、NFL黑豹隊的股東，這也可見蔡崇信對於體育賽事的熱愛。

▲阿里巴巴執行副主席蔡崇信。（圖／視覺中國）

▲蔡崇信成為籃網獨資老闆，恐再帶動亞洲市場將籃網價值提升。（圖／CFP）

關鍵字： NBA籃網蔡崇信
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