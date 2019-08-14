全球人壽贊助金門棒球營　廖敏雄開訓領軍喊：爭氣！

▲金門離島棒球營，全球人壽助理副總蕭乃心（左二）與中華棒協秘書長林宗成（右一）贊助金門球隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／金門報導

2019「我的棒球營」離島棒球營14日於金門慢速壘球場開訓，由文化大學總教練廖敏雄帶領3位助教李承風、蔣少宏及陳偉濠領軍，一起指導金門金城國中、金門農工以及從馬祖前來的馬祖高中3支球隊。

「我的棒球夢活動」由全球人壽贊助，從2017年到澎湖馬公高中舉辦後，馬公高中馬上參加黑豹旗64強賽遭遇木棒組秀峰高中時，前五局只落後2分形成拉鋸戰，去年則是到馬祖指導，讓馬祖實力大進補，同年黑豹旗拿下參賽4年來首勝。

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▲金門離島棒球營，文化總教練廖敏雄帶領大家喊「爭氣！」的口號，為訓練營揭開序幕。（圖／記者楊舒帆攝）

今年全球人壽贊助「我的棒球夢活動」來到金門，不僅讓當地金城國中、金門農工球員接受訓練，也邀請鄰近的馬祖高中共同參與，總教練廖敏雄召集所有參加訓練營的球員在投手丘集合，一起喊出「爭氣」的口號，要一起為離島棒球爭一口氣。

開訓典禮中，中華棒協林宗成秘書長、教育部體育署周國金專門委員都出席，並呼籲球員要把握訓練營機會向廖敏雄及其他助教挖寶多學習，全球人壽助理副總經理蕭乃心則表示，「看到離島偏鄉資源不足的部分，連續3年贊助球隊及棒球營，希望大家能為自己的棒球夢爭一口氣。」

全球人壽不僅第二次邀請文化大學總教練廖敏雄擔任訓練營營長，還準備手套、釘鞋等球具給馬祖高中，金門農工提出暖身訓練時瑜珈墊的需求，全球人壽也盡力協助，期待球員能在棒球營提升技術面，收穫滿滿。

▲金門離島棒球營，開訓大合影。（圖／記者楊舒帆攝）