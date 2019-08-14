運動雲

>

全球人壽贊助金門棒球營　廖敏雄開訓領軍喊：爭氣！

ETtoday運動雲

▲金門離島棒球營，文化總教練廖敏雄。（圖／記者楊舒帆攝）

▲金門離島棒球營，全球人壽助理副總蕭乃心（左二）與中華棒協秘書長林宗成（右一）贊助金門球隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／金門報導

2019「我的棒球營」離島棒球營14日於金門慢速壘球場開訓，由文化大學總教練廖敏雄帶領3位助教李承風、蔣少宏及陳偉濠領軍，一起指導金門金城國中、金門農工以及從馬祖前來的馬祖高中3支球隊。

「我的棒球夢活動」由全球人壽贊助，從2017年到澎湖馬公高中舉辦後，馬公高中馬上參加黑豹旗64強賽遭遇木棒組秀峰高中時，前五局只落後2分形成拉鋸戰，去年則是到馬祖指導，讓馬祖實力大進補，同年黑豹旗拿下參賽4年來首勝。

請繼續往下閱讀...

▲金門離島棒球營，文化總教練廖敏雄。（圖／記者楊舒帆攝）

▲金門離島棒球營，文化總教練廖敏雄帶領大家喊「爭氣！」的口號，為訓練營揭開序幕。（圖／記者楊舒帆攝）

今年全球人壽贊助「我的棒球夢活動」來到金門，不僅讓當地金城國中、金門農工球員接受訓練，也邀請鄰近的馬祖高中共同參與，總教練廖敏雄召集所有參加訓練營的球員在投手丘集合，一起喊出「爭氣」的口號，要一起為離島棒球爭一口氣。

開訓典禮中，中華棒協林宗成秘書長、教育部體育署周國金專門委員都出席，並呼籲球員要把握訓練營機會向廖敏雄及其他助教挖寶多學習，全球人壽助理副總經理蕭乃心則表示，「看到離島偏鄉資源不足的部分，連續3年贊助球隊及棒球營，希望大家能為自己的棒球夢爭一口氣。」

全球人壽不僅第二次邀請文化大學總教練廖敏雄擔任訓練營營長，還準備手套、釘鞋等球具給馬祖高中，金門農工提出暖身訓練時瑜珈墊的需求，全球人壽也盡力協助，期待球員能在棒球營提升技術面，收穫滿滿。

▲金門離島棒球營，文化總教練廖敏雄。（圖／記者楊舒帆攝）

▲金門離島棒球營，開訓大合影。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 全球人壽金門棒球營廖敏雄
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

中職／太猛了！林安可把球打進全壘打縫隙　首度3安猛打

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／味全龍再補3新秀　自主培訓網羅彭政閔外甥

中華隊觀察旅美球員　首站徵詢王維中意願

亞冠盃／富邦勇士全員飆分秀　100比56痛宰印度

熱門新聞

台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

中職／太猛了！林安可把球打進全壘打縫隙　首度3安猛打

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2籃網23.5億美元轉賣　破10億還有7隊

3世足資格賽殷亞吉、周定洋缺陣

4前LamiGirls回娘家　小帆重回桃猿

5戴佛斯單場6支6包4二壘安

熱門新聞

1台灣商人蔡崇信收購籃網剩餘股份

2亞冠盃歸隊　張宗憲上場限10分鐘

3健行出征夏季聯賽　盼贏SBL球隊

4林安可首度3安　把球打進全壘打縫隙

5葛維斯7月火燙被讓渡　轉戰紅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職highlight】陳仕朋7局無失分　晚場富邦8比1擊敗兄弟｜8/11 富邦悍將VS.中信兄弟

8/6～8/11中職五大好球

中華職棒30周年08/06~08/11精彩投打(打者篇)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366