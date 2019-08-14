影／杉田翔太郎9局開轟！夏季甲子園史上第6次完全打擊

杉田翔太郎③ 一塁手

(大阪八尾ボーイズ→敦賀気比)

8/13 國學院久我山高校戦

大会史上6人目となるサイクルヒットを達成

全安打のハイライト

①シングルヒット

②ツーベースヒット

③シングルヒット

④スリーベースヒット

⑤ツーランホームラン pic.twitter.com/XYVn4N4k0w — おくら (@okura_NHSBC) August 13, 2019

記者劉峻誠／綜合報導

夏季甲子園13日進行敦賀気比出戰国学院久我山的賽事，敦賀気比的杉田翔太郎締造史上第6位在甲子園打出完全打擊的紀錄。

▲杉田翔太郎夏季甲子園完全打擊 。（圖／NHK甲子園推特）



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敦賀気比三年級球員杉田翔太郎在這場比賽擔任先發第3棒、一壘手，首局先敲出右外野方向一壘安打，2局時敲出二壘安打，3局再敲一壘安打，5局上敲出三壘安打。

雖然杉田翔太郎7局上挑戰完全打擊，敲出左外野飛球遭接殺，不過他把握住9局上最後打擊機會，敲出右外野方向2分砲，達成完全打擊紀錄。

杉田翔太郎單場6打數5安打，有7分打點。也成為夏季甲子園史上第6位完全打擊球員，上一位已經是2004年在涌井秀章手中締造完全打擊的的林裕也。