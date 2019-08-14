中職／阿迷趴又來啦！「鋼鐵英雄」F16衝場挺桃猿

▲桃猿阿迷趴球衣鑰匙圈 。（圖／桃猿提供）



記者劉峻誠／綜合報導

Lamigo桃猿冠德青璞匯之阿迷趴（ARMY PARTY）即將在八月盛大展開。榮耀國軍英雄的8月16日（五）「鋼鐵英雄日」即將來到，國防部安排五架F16戰機為2019年阿迷趴第一場比賽開場，為現場民眾進行超威的開場演出，參戰阿迷趴！

空軍司令部在今年阿迷趴英雄日規劃以一批五架次F16戰機為8月16日的比賽衝場，展現空軍一直以來專業優異的飛行戰技，掀起「鋼鐵英雄日」的開幕高潮！

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五架次F16戰機將在18時28分由中外野記分板上空飛越本壘上方完成衝場，給予「鋼鐵英雄日」無上限的尊榮以及向場內外的英雄獻上最高的敬意，F16與全猿主場一起創造最珍貴的看球經驗。

「鋼鐵英雄日」賽前活動為17時50分開始，將陸續由空軍旗隊暨儀隊帶來盛大威武的表演，空軍官兵展開巨幅國旗，彰顯全方位國軍、全方位守護國家以及愛國情操，桃猿男兒也將在16日穿上新球衣「黑貓中隊-疾風」實戰上場以及推出疾風扭蛋來向英雄致敬。

8月16日(五)進場時間將提早為16點30分。當日在球場售票處後廣場將設置全民國防體驗區暨人才招募嘉年華，是球迷朋友絕對不能錯過，三年來最盛大的棒球場國軍演出！國防部與Lamigo球團也將在8月16日當天邀請年度受表揚國軍楷模與其眷屬一起體驗猿風加油並且共享榮耀，阿迷趴期間軍人現場購票憑軍證也可享英雄日優惠。