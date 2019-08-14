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洋基8比3痛宰金鶯本季首支80勝　赫曼奪16勝暫居勝投王

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▲▼洋基，赫曼（Domingo German） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫曼（Domingo German） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基在赫曼（Domingo German）7局失2分帶領下，以8比3輕鬆擊敗金鶯，拿下8月份15場比賽的第13勝，成為本季第一支達標80勝球隊，而赫曼也收下第16勝攻頂勝投王。

面對本季打的最順手的對手金鶯，開路先鋒雷瑪西烏（DJ LeMahieu）馬上就給美聯新人王大熱門梅斯（John Means）首打席全壘打當見面禮，次局再靠著梅賓（Cameron Maybin）適時安打拿下2分，4局串連安打擴大到7比1領先，終場就以8比3輕鬆獲勝。

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赫曼靠著拿手的曲球封鎖金鶯，使用37顆曲球吸引21次出棒其中14次揮空，主投7局飆出7K，被敲5支安打，失掉的2分分別來自4局桑坦德（Anthony Santander）、5局威克森（Stevie Wilkerson）各一發陽春砲，以16勝2敗擠下賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）的15勝4敗，暫居聯盟勝投王。

洋基再拿下這一勝後，成為本季首支達標80勝球隊，而在稍後道奇也以15比1痛宰馬林魚，成為本季第2支80勝球隊。洋基在1954年對當年拿下103勝的費城運動家取得對戰15連勝創下隊史紀錄，本季他們對金鶯以14連勝拿下對戰16勝2敗，在明天本季的最後一場對戰，洋基將挑戰隊史第13次的單季單一對戰15連勝。

關鍵字： 洋基金鶯赫曼
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