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台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

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▲阿里巴巴執行副主席蔡崇信。（圖／視覺中國）

▲蔡崇信收購籃網剩於股份，成為獨資大老闆。（圖／視覺中國）

記者張曜麟／綜合報導

台灣富豪蔡崇信在2018年收購了籃網49％的股份，是籃網第2大股東，不過根據《紐約郵報》報導，現在蔡崇信再將剩餘的51％股份收購，成為籃網獨資的新老闆，而前後收購籃網他總共花了23.5億美元，這也創下NBA收購最高金額紀錄，同時也是NBA首位台灣老闆。

蔡崇信在2018年以10億美元收購了籃網49％的股份，圖時他也得到了在2020賽季開始前買下剩餘51％的資格，而根據《紐約郵報》報導，蔡崇信有意要進行收購剩餘的股份，預計花費13.5億美元從大老闆普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov)買下籃網，成為獨資的大老闆，這將會在本周內完成；而蔡崇信收購籃網前後一共花費23.5億美元，也創下全球及美國職業運動史上最高金額收購紀錄，先前最高的收購紀錄是207年火箭老闆以22億美元買下。

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身為阿里巴巴集團副主席的蔡崇信，13歲就移民美國，畢業自耶魯大學且擁有紐約州律師執照，一直以來他都是忠實的體育迷，他說能夠加入籃網「制服組」和NBA大家庭很榮幸，他也提到自己與紐約這座城市的淵源。

蔡崇信表示，「我曾在職業生涯早期住在紐約，這座城市在我心中佔據一個特殊的位置。我和普羅霍羅夫、執行長約馬克(Brett Yormark)、總管馬科斯(Sean Marks)和教頭亞特金森(Kenny Atkinson)，有著共同的理想和目標，很期待能夠成為這支偉大球隊的一員。」

先前林書豪在籃網時期聽聞蔡崇信入股，也在微博上轉貼籃網的官方聲明，歡迎這名華裔老闆的加入，而蔡崇信也曾公開表示自己最喜歡的球員就是林書豪，在今年8月初他們兩人也在阿里巴巴集團杭州總部至內球場重聚，進行一場籃球友誼賽。

▲林書豪與《阿里巴巴》副主席蔡崇信攜手推廣「以體樹人」。（圖／翻攝自阿里足跡）

林書豪與《阿里巴巴》副主席蔡崇信（右三）攜手推廣「以體樹人」。（圖／翻攝自阿里足跡）

關鍵字： NBA籃網蔡崇信
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