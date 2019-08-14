影／陳偉殷快速球頻挨打　中繼2局被敲3轟丟6分

A 20 home run season for @redturn2 and @Cody_Bellinger is 1 away from 40.

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記者劉峻誠／綜合報導

馬林魚14日（台灣時間）與道奇交手，馬林魚陳偉殷在6局登板，投2局挨3轟，丟掉6分，終場馬林魚1比15不敵道奇。

陳偉殷今天中繼2局、46球，其中27球好球，被敲6支安打，包含3發全壘打，有2次三振，丟6分都是自責分，防禦率從賽前的6.24升至7.06。

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▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）



6局上馬林魚1比4落後，陳偉殷接替先發投手山本喬丹投球，投第一球92英里（約148公里）快速球，被波洛克（A.J. Pollock）敲出二壘安打，1出局後面對史密斯（Will Smith)2好2壞情況下，一顆92.3英里（約149公里）快速球被敲出全壘打。

7局上陳偉殷續投，90.9英里（約146公里）快速球被加利克（Kyle Garlick）敲出二壘安打，莫西（Max Muncy）隨後補上二壘安打，讓陳偉殷丟1分。接下來面對透納（Justin Turner）陳偉殷一顆90.1英里（約145公里）速球挨轟，面對班林格（Cody Bellinger）時，投出一顆89.7英里（約144公里）快速球再挨轟，陳偉殷挨2轟、丟4分。