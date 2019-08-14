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世籃賽／熱火歐利尼克熱身賽受傷　退出加拿大隊

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▲代表加拿大出征世界盃男籃資格賽，歐利尼克是陣中主力長人代表。（圖／CFP）

▲歐利尼克因傷退出加拿大男籃。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

有著僅次於美國第2多NBA球員的加拿大男籃，是今年世籃賽黑馬熱門之一，不過先前金塊主控莫雷(Jamal Murray)以及今年選秀探花巴瑞特(R.J. Barrett)退出後，現在又有一人退出國家隊，就是熱火前鋒歐利尼克(Kelly Olynyk)，這也讓加拿大戰力再次受損。

世籃賽將在31日開打，各國都已經進入最後備戰階段，同時熱身賽也都已經逐漸開打，同樣跟美國隊一樣可以組成全NBA球員的加拿大男籃是本屆的黑馬熱門之一，不過一直以來都在國家隊中的灰狼前鋒威金斯(Andrew Wiggins)卻沒有入選國家隊，而擁有8年NBA資歷的騎士中鋒湯普森(Tristan Thompson)先前則因為個人因素選擇退出。

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另外原先要領軍的莫雷先前因傷退出，而尼克探花巴瑞特也因為在夏季聯賽拉傷小腿，選擇退出今年的世界盃，現在加拿大男籃又傳出惡耗，歐利尼克先前在對陣奈及利亞的熱身賽不慎弄傷膝蓋，原先加拿大男籃決定讓他先休息一週，但今天根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出，歐利尼克將要退出國家隊，這對於加拿大而言絕對是一大打擊；目前在訓練名單中的NBA球員僅剩下6人。

加拿大今年分到H組，同組的還有澳洲、立陶宛、塞內加爾，其中立陶宛與澳洲的實力都在加拿大之上，現在已經有4名主力退出的加拿大，要出線的難度也更加提升。

▲代表加拿大出征世界盃男籃資格賽，歐利尼克是陣中主力長人代表。（圖／CFP）

▲歐利尼克。（圖／CFP）

關鍵字： NBA熱火歐利尼克世籃賽
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