運動雲

>

薩爾花1626局達生涯2000K　超越「神之右手」歷史最速

ETtoday運動雲

▲▼薩爾（Chris Sale）（圖／達志影像／美聯社）

▲薩爾（Chris Sale）（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅襪王牌左投薩爾（Chris Sale）14日先發面對印地安人，第3局一顆81.4英里滑球三振梅卡多（Oscar Mercado）達標生涯2000K，僅花1626局超越「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的1771.1局，締造歷史最速紀錄。

薩爾是歷史第83位達標生涯2000K，而現年30歲又137天的他，更是榜單中第15位在31歲前就達成。在歷史投超過1000局的投手中，薩爾的K9值高達11.09歷史第一。

請繼續往下閱讀...

目前處於3連敗的紅襪，首局開路先鋒貝茲（Mookie Betts）擊出三壘安，下一棒戴佛斯（Rafael Devers）就把他送回本壘先馳得點，次局再靠著貝茲適時安打攻下第2分。5局攻勢再起，單局敲出4安，比分擴大到4比1領先，同時把印地安人先發投手克里文格（Mike Clevinger）打退場。

關鍵字： 紅襪薩爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

推薦閱讀

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

中職／太猛了！林安可把球打進全壘打縫隙　首度3安猛打

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

中華隊觀察旅美球員　首站徵詢王維中意願

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／富邦悍將于孟馗改名于森旭　九首變九日

亞冠盃／富邦勇士全員飆分秀　100比56痛宰印度

高球漂亮寶貝魏聖美結婚　情定NBA傳奇威斯特之子

熱門新聞

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

中職／太猛了！林安可把球打進全壘打縫隙　首度3安猛打

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

中華隊觀察旅美球員　首站徵詢王維中意願

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2陳偉殷速球頻挨打　2局被敲3轟丟6分

3歐利尼克熱身賽受傷退出世籃賽

4「大魔王」周琦離開NBA重返CBA新疆

5徐若熙差拉近　味全盡力開訓前定

熱門新聞

1亞冠盃歸隊　張宗憲上場限10分鐘

2健行出征夏季聯賽　盼贏SBL球隊

3林安可首度3安　把球打進全壘打縫隙

4葛維斯7月火燙被讓渡　轉戰紅人

5中華隊觀察旅美　首站徵詢王維中

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職highlight】陳仕朋7局無失分　晚場富邦8比1擊敗兄弟｜8/11 富邦悍將VS.中信兄弟

8/6～8/11中職五大好球

中華職棒30周年08/06~08/11精彩投打(打者篇)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366