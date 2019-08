薩爾花1626局達生涯2000K　超越「神之右手」歷史最速

▲薩爾(Chris Sale)(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

紅襪王牌左投薩爾(Chris Sale)14日先發面對印地安人,第3局一顆81.4英里滑球三振梅卡多(Oscar Mercado)達標生涯2000K,僅花1626局超越「神之右手」馬丁尼茲(Pedro Martinez)的1771.1局,締造歷史最速紀錄。

薩爾是歷史第83位達標生涯2000K,而現年30歲又137天的他,更是榜單中第15位在31歲前就達成。在歷史投超過1000局的投手中,薩爾的K9值高達11.09歷史第一。

History made.



Congratulations to Chris Sale on becoming the fastest pitcher in MLB history to reach 2,000 strikeouts! pic.twitter.com/lbZFcKDHU9