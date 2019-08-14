薩爾花1626局達生涯2000K　超越「神之右手」歷史最速

▲薩爾（Chris Sale）（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅襪王牌左投薩爾（Chris Sale）14日先發面對印地安人，第3局一顆81.4英里滑球三振梅卡多（Oscar Mercado）達標生涯2000K，僅花1626局超越「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的1771.1局，締造歷史最速紀錄。

薩爾是歷史第83位達標生涯2000K，而現年30歲又137天的他，更是榜單中第15位在31歲前就達成。在歷史投超過1000局的投手中，薩爾的K9值高達11.09歷史第一。

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History made.



Congratulations to Chris Sale on becoming the fastest pitcher in MLB history to reach 2,000 strikeouts! pic.twitter.com/lbZFcKDHU9 — NESN (@NESN) August 14, 2019

目前處於3連敗的紅襪，首局開路先鋒貝茲（Mookie Betts）擊出三壘安，下一棒戴佛斯（Rafael Devers）就把他送回本壘先馳得點，次局再靠著貝茲適時安打攻下第2分。5局攻勢再起，單局敲出4安，比分擴大到4比1領先，同時把印地安人先發投手克里文格（Mike Clevinger）打退場。