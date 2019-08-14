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中職／太猛了！林安可把球打進全壘打縫隙　首度3安猛打

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▲統一獅隊林安可。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊林安可。（圖／統一球團提供）

記者歐建智／花蓮報導

統一獅新秀林安可太猛了！他在13日比賽打出職棒生涯首次單場3支安打猛打賞，尤其7局上打出左外野直擊全壘打牆，而且球不偏不倚剛好卡進全壘打護墊縫線，形成一支場地二壘安打。

林安可是統一獅在今年選秀第一輪指名的球員，可以投手、打擊二刀流，簽約加盟今年先以外野手出發，明年再考慮投打二刀流。

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他在8月10日首度升上一軍出賽，擔任2棒右外野，沒有敲出安打，8月11日生涯第2戰，2局下打出二壘內野安打是生涯首支安打，5局下打出左外野3分全壘打，職棒首轟、首打點，而且單場2支安打。

林安可真的是天才打擊好手，13日單場打出3支安打，首度有猛打賞表現，3局下打出中外野二壘安打，打回該場比賽統一獅第1分，5局上再打出右外野安打，連續2次打擊都安打。

7局上林安可打出左外野深遠飛球，中信兄弟左外野手詹子賢一直後退，在全壘打牆前跳起來沒有接到，球打中全壘打牆，詹子賢以為球會反彈，一直找不到球，轉身發現球打進全壘打護墊的縫隙。

電視一直照著這個神奇的飛球，詹子賢指給裁判看，形成一支場地二壘安打，林安可單場有2支安打、連3打席都安打，但9局上遭到李振昌三振。

關鍵字： 中華職棒
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