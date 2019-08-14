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中職／黃恩賜花蓮先發拚隔4個月勝投　江辰晏也要止敗

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▲▼中信兄弟黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／花蓮報導

中信兄弟14日在花蓮出戰統一獅，中職本季在花蓮最後一戰，更是彭政閔球員生涯在花蓮的最終戰役，中信兄弟由花蓮出身投手黃恩賜先發，統一獅由本土左投江辰晏先發。請鎖定《ETtoday新閩雲》直播觀看。

今年中職在花蓮安排7場比賽，8月7日、8日富邦悍將對統一獅，9日到11日桃猿戰統一獅，13日、14日是中信兄弟主場戰統一獅，今天是最後一戰。

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彭政閔在13日未先發，8局下代打擊出中外野深遠飛球被接殺，14日是球員生涯在花蓮的最後一戰，在花蓮已連12打數無安打。

中信兄弟派出先發投手黃恩賜是花蓮出身，本季出賽14場有1勝5敗、防禦率8.01，57.1局被11轟在內85支安打，34次三振、25次四死球，52失分有51責失。

他上一次一軍出賽是7月14日中繼2局，前一次一軍先發是6月16日，已有2個月之久，而他今年唯一1勝也是生涯首勝是在4月7日，至今已有4個月。

黃恩賜今年對戰統一獅3場是0勝1敗、對戰防禦率6.00，前一次對戰已是6月1日。他在今天拚隔4個月勝投也是對統一獅首勝。

統一獅先發投手江辰晏本季出賽16場是4勝6敗、防禦率4.63，81.2局被11轟在內93支安打，71次三振、43次四死球，51失分有42責失。

江辰晏前一勝是6月8日，接下來6戰有4敗。他生涯在花蓮出賽2場都沒有勝投但有1敗，本季對戰中信兄弟6場是1勝3敗、對戰防禦率3.31。

▲▼0706 中職統一VS桃猿-江辰晏。（圖／記者黃克翔攝）

▲江辰晏。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中華職棒
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