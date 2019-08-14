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中職直播／富邦踢館桃猿爭王位　羅力本季沒贏過李茲

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▲▼富邦悍將,羅力。（圖／記者季相儒攝）
▲,羅力。（圖／記者季相儒攝） 

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將14日下午6點35分在桃園球場踢館Lamigo桃猿，桃猿勝差領先富邦0.5場，今天雙方皆由洋投掛帥先發，富邦羅力（Mike Loree）交手桃猿李茲（Radhames Liz），前3次兩人先發對決，李茲取得3勝，羅力苦吞3敗，富邦近期在桃園球場5連敗，桃猿則是桃園球場3連勝，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

羅力本季18場先發，戰績9勝6敗，118.2局被擊出108支安打，包括12支全壘打116次三振，22次四壞球，防禦率2.96，WHIP值1.10，今年碰過桃猿7場，取得2勝4敗，對戰防禦率5.10，對戰被打擊率0.295，曾被朱育賢、郭嚴文、藍寅倫、陳俊秀、林泓育、林立敲過全壘打。

李茲本季21場出賽，有18場先發，戰績10勝5敗1中繼成功2次救援成功，112局被敲107安，包括11發全壘打，118次三振，44次四死球，防禦率3.86，WHIP值1.34，今年遭遇富邦8場，拿到6勝1敗，對戰先發4連勝，對戰防禦率3.68，對戰被打擊率0.244，曾被林益全、林哲瑄、高國輝敲過全壘打。

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▲▼0706 中職統一VS桃猿-李茲。（圖／記者黃克翔攝）
▲李茲。（圖／記者黃克翔攝） 

關鍵字： 中華職棒富邦悍將Lamigo桃猿羅力李茲棒球
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