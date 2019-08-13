斯奈德也告別足壇　荷蘭當代3球星今夏全退休

▲荷蘭中場大將斯奈德。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

曾在2010世足賽踢進5球的荷蘭中場斯奈德(Wesley Sneijder)，正式宣布告別足壇。在今年夏天，3位荷蘭一代球星斯奈德以及「小飛俠」羅本(Arjen Robben)，和國家隊進球王范佩西(Robin Van Persie)都不約而同宣布退休。

35歲的斯奈德生涯從荷蘭名門阿賈克斯出道，待過皇家馬德里、國際米蘭和土耳其的加薩塔薩雷等知名球隊，生涯最後一隊是卡達的艾加拉法，累計踢進117球。在2010年南非世界足球賽，他踢進5球並列進球王獲頒銅靴獎，荷蘭也拿到第二名。

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而在2010年，他也幫助國際米蘭擊退拜仁慕尼黑奪下歐冠冠軍。該賽季他也成為歐冠助攻王，以及年度最佳中場。斯奈德生涯為荷蘭國家隊出賽134場為史上最多，並踢進31球。

今年夏天同為35歲，效力拜仁慕尼黑的邊路羅本，以及返回荷蘭效力出道母隊飛燕諾的明星前鋒范佩西也宣布退休。其中范佩西為國家隊出賽102場，踢進50球更是隊史第1，羅本進37球則排在第4。

在3位明星中前場球員的帶領下，荷蘭在2010世足賽拿下亞軍，2014年也獲得季軍。雖然缺少世界盃和歐國盃冠軍，但荷蘭已是當時令人畏懼的強權。