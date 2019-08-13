夏聯／戴維斯復出轟10分7籃板　麥班達：開心看他回來

▲璞園戴維斯因傷闊別球場1年多後，於DLIVE夏季聯賽正式復出。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

DLIVE夏季聯賽13日壓軸賽事，由璞園對上菲律賓FEU大學，此戰最大焦點就是「新台灣人」戴維斯正式傷癒復出，全場他也拿下10分、7籃板表現不俗，可惜璞園最終73比83敗北。賽後璞園總教練麥班達表示，「Q的表現真的是其次，他已經1年多沒打球了，能看到他在場上奔跑，我真的很開心。」

昨日傳出將於本次夏季聯賽登場亮相，去年7月瓊斯盃負傷後就持續休養超過1年時間的戴維斯，此戰也終於重披璞園戰袍回歸，戴維斯在首節剩下1分58秒時替補上陣，隨即引來場邊球迷熱烈歡呼。

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全場一路陷入落後苦戰的璞園，末節一度靠著戴維斯頻頻強攻縮小比分差距，可惜最終仍以10分之差吞敗，戴維斯復出首戰上場13分鐘，貢獻10分、7籃板。

璞園總教練麥班達延續去年夏季聯賽「傳統」，將此次賽事調兵遣將權力交由助理教練黃啟峰，但麥總此戰仍於場邊和中華男籃總教練帕克仔細觀戰，賽後麥班達也說，「戴維斯1年多沒打球了，他此戰表現真的不重要，重點是他這1年來辛苦復健，我真的很開心看到他重新在場上奔跑。」

戴維斯則表示，「1年多沒回到賽場，看見這麼多球迷想看我比賽，真的很開心。」

▲麥班達認為戴維斯此戰能夠健康復出，表現已經不重要。（圖／資料照）