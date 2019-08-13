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亞冠盃／富邦勇士全員飆分秀　100比56痛宰印度

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▲亞冠盃富邦勇士，劉韋辰、張宗憲、蔡文誠、路易斯、林秉聖。（圖／取自FIBA亞冠盃粉專）

▲富邦勇士劉韋辰轟18分，亞冠盃首戰痛宰印度。（圖／取自FIBA亞冠盃粉專）

記者杜奕君／綜合報導

富邦勇士13日展開本屆「亞冠盃」首戰就旗開得勝開出紅盤！面對實力有段差距的印度Punjab Police，富邦12名球員輪番上陣，全隊都有得分進帳且5人得分達雙位數，以射手劉韋辰拿下18分最佳，測試洋將路易斯(JeQuan Lewis)也貢獻12分、5助攻、5抄截，最終富邦以100比56大勝。

以上季SBL年度總冠軍身分出征此次亞冠盃資格賽，富邦首戰面對印度就展現強悍實力，全場狂轟100分，最終狂勝對手Punjab Police多達44分。

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▲亞冠盃富邦勇士，劉韋辰、張宗憲、蔡文誠、路易斯、林秉聖。（圖／取自FIBA亞冠盃粉專）

▲富邦勇士新洋將路易斯首戰表現穩定。（圖／取自FIBA亞冠盃粉專）

此戰富邦射手劉韋辰表現出色，砍得全隊最高18分，新加入的控衛洋將路易斯貢獻12分、5助攻、5抄截，張伯維12分，另外林秉聖也有10分，至於上季SBL冠軍賽MVP賈西亞(Charles Garcia)11分、11籃板。

由於此次資格賽採取「4取2」晉級亞冠盃8強，富邦接下來只要在14日擊敗新加坡SAFSA率先取得兩勝，就將確定取得晉級門票。

▲亞冠盃富邦勇士，劉韋辰、張宗憲、蔡文誠、路易斯、林秉聖。（圖／取自FIBA亞冠盃粉專）

▲林秉聖此戰也有10分進帳。（圖／取自FIBA亞冠盃粉專）

關鍵字： 富邦勇士亞冠盃劉韋辰林秉聖
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