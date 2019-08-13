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中職／失控抗議舉動　萊福力：身陷負面情緒被自己擊垮

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 記者歐建智／花蓮報導

中信兄弟洋投萊福力11日對富邦悍將投2.1局退場，1局上不滿裁判大罵「F」開頭字眼，3局上退場時用左手遮住眼睛嗆主審，萊福力今天（13日）表示，那一天是心態被自己擊垮，跟球場及裁判沒有關係，深陷在不好情緒這裡全場垮掉。

萊福力在11日比賽2.1局失6分，1局下一壘有人，一壘審判林哲瑄沒有出棒過半，之後林哲瑄接下來打出右外野安打打進1分。萊福力走過主審蘇建文身旁時，大罵一聲「F」開頭的字眼，蘇建文聽到馬上給予警告。3局退場走回休息室途中，2度用左手遮住眼睛，而且口中怒嗆主審。

▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

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▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

他表示，棒球比賽如果表現不好，投手的心理及身體上都不對，有一個東西垮了表現不好，會深陷在情緒這裡，最後全部垮掉，心態上被自己擊垮，跟球場及裁判沒有關係，太多負面情緒被擊垮，一個不順心什麼都垮了。

萊福力說：「那一場比賽無法按照自己設定的方向去投，棒球比賽就是這樣子，很可惜那一天沒有被主審青睞，加上被連續安打就被擊垮，本來應該讓它過了就算，自己卻陷在情緒裡面。」

▲▼中信兄弟,萊福力退場嗆主審。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

他表示，那一場比賽可能是今年最差一場，但也只是一場比賽而已，在中職比賽總有這天來臨，總有一天會被逮到、被打出去，在這個聯盟不能每一場都表現不好，最重要是忘掉不好，準備下一次面對桃猿的比賽。

萊福力本周要先發戰桃猿，他表示，桃猿是非常強悍球隊，如果身體及心理沒有調整好，可能不只掉6分，會是掉12分，在中職一定有被打的一天、不順心的一天，最重要是不要讓它再發生。

關鍵字： 中華職棒
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