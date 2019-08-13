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曾與詹皇爭高中第一人　紐約天之驕子持大批槍械判3.5年入獄

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▲泰菲爾（Sebastian Telfair）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰菲爾（Sebastian Telfair）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

當年與詹姆斯（LeBron James）齊名的高中第一人泰菲爾（Sebastian Telfair），不僅天賦無法在NBA兌現，2014年便在美國籃球圈消失，相隔4年卻是在社會版面出現，13日因為2017年被警方搜出大批槍械，被正式判處3.5年有期徒刑。

泰菲爾在2017年違規將車停在安全島，警方搜查發現他車上有3把手槍、半自動步槍、大批彈藥、防單背心以及大麻。雖然事後泰菲爾不認罪，不過仍被陪審團認定有罪，下週一將由布魯克林區檢察總長親自宣布，泰菲爾因為持有大批武器處3.5年刑期重罪。

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然而，這已經不是泰菲爾首次因為槍支彈藥惹禍，早在2007年時他就曾被臨檢車上有裝上彈藥的手槍，被判3年緩刑，同時也被NBA懲處3場禁賽。

高中就展現過人的天賦，與未來的NBA第一人詹姆斯競爭高中第一人頭銜，2004年泰菲爾頂著紐約籃球先生、美國籃球先生全美麥當勞MVP等榮譽投入NBA選秀，首輪第13順位被拓荒者挑中，可惜之後流浪塞爾提克、灰狼、快艇、騎士、太陽、暴龍、雷霆等隊都無法把潛力轉換為戰力。

泰菲爾2014年重返上一年短暫效力過的中國CBA，加盟新疆飛虎，2016-17賽季結束福建潯興的合作後，在種種個性方面負面消息不斷傳出後，徹底退出籃球圈。

關鍵字： 泰菲爾
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