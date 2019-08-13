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馬大偉解盤／紅襪@印地安人　「拆」莊買印地安人

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▲克里文格（Mike Clevinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克雷芬傑（Mike Clevinger）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月14日由波士頓紅襪作客克里夫蘭印地安人，目前運彩盤口開出紅襪讓分、大小8.5分。

先發投手分析

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印地安人克雷芬傑(Mike Clevinger)越來越有一哥氣勢，目前3.02防禦率在球隊先發排第1，6月傷癒復出後，整個7月投31局才掉6分，8月持續高檔演出，兩場13.1局僅失3分，7-8月球隊在他7次先發拿下6勝。

紅襪前王牌塞爾(Chris Sale)本季防禦率4.41生涯最差，本季還沒對過印地安人，但過去3個球季，5次先發掉了24分，對戰防禦率高達9.97，對比他過去3季2.85的平均值，塞爾恐不好過。

莊家思維分析

印地安人昨經延長賽拿下系列賽首勝，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場紅襪賠率為1.89，認為紅襪勝率約52%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買印地安人不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

紅襪戰績與先發投手都比較差，但莊家還是開紅襪小讓，畢竟塞爾帳面上仍是紅襪王牌。不過今天我們拆莊，買印地安人。塞爾過去7次對戰勝率超過5成球隊，只助球隊拿下1勝；紅襪系列賽首戰輸球，第2戰勝率僅31%；印地安人則相反，首戰贏球第2戰勝率有6成。

莊家本季一直高估紅襪，買近況好的印地安人，絕對是合理選擇。

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關鍵字： 馬大偉運彩
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