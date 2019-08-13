不斷更新／亞力克戰紐維拉　2局結束統一0：0兄弟

▲中信兄弟,紐維拉。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

兄弟13日移師花蓮與統一交手，兩隊都推出洋投先發，兄弟派出紐維拉掛帥；統一則是由亞力克應戰。統一今年第一指名新秀林安可，繼上一戰轟出生涯首轟後，今天擔任先發第二棒右外野手。首局雙方投手送出三上三下。2局結束，統一0：0兄弟。

1局上，統一進攻，林靖凱左外野飛球遭接殺，林安可中外野飛球遭接殺，潘武雄三壘界外飛球遭接殺。

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1局下，兄弟進攻，吳東融三壘滾地遭刺殺，王威晨打穿二壘防線一壘安打，陳子豪二壘滾地遭策動雙殺。

2局上，統一進攻，高國慶左外野一壘安打，蘇智傑一壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘，蘇智傑盜二壘失敗遭觸殺，楊家維中外野一壘安打，林祖傑遭到三振。

2局下，兄弟進攻，林智勝不死三振上到一壘，詹子賢游擊滾地遭策動雙殺，蘇緯達游擊反彈球造成野手失誤，張志豪一壘平飛球遭接殺。

統一獅先發投手亞力克本季出賽8場是0勝2敗2次救援成功、防禦率2.93，15.1局被15支安打，12次三振、2次四死球，失7分是5責失分。本季對戰中信兄弟1場，後援2局被2支安打、失1分，對戰防禦率高達4.50。

中信兄弟先發投手洋投紐維拉，本季出賽9場2勝2敗、勝率4.37，55.2局被59支安打，包括有9支全壘打，並有51次三振、19次四死球，31失分有27責失。今年對戰統一獅只有1場比賽，奪下勝投，對戰防禦率4.50。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒右外野手林安可、三棒指定打擊潘武雄、四棒一壘手高國慶、五棒左外野手蘇智傑、六棒三壘手楊家維、七棒游擊手林祖傑、八棒捕手郭峻偉、九棒中外野手羅國龍。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒右外野手詹子賢、六棒指定打擊蘇緯達、七棒中外野手張志豪、八棒捕手高宇杰、九棒游擊手王勝偉。