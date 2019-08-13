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夏聯／陳國維執教首秀　打造台銀全新「信任」籃球

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▲DLIVE夏季聯賽，陳國維執教台銀處女秀。（圖／記者杜奕君攝）

▲DLIVE夏季聯賽，陳國維執教台銀處女秀。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

台銀教練團今夏進行大幅改組，陳國維接任成為球隊新任主帥，包括許致強、莊曉文、陳禹誌及桑一慶也都成為教練團成員。此次台銀也在隊服上設計全新精神標語「Trust」信任，誓言打造信任籃球做出改變，13日陳國維執教處女秀就在DLIVE夏季聯賽以93比68大勝Footer聯隊，收下升任總教練後首勝。

連續3季在SBL例行賽墊底無緣季後賽，台銀在SBL第16季結束後也進行教練團大幅改組，由「7年級生」全面當家，除了陳國維外，助理教練團還包括許致強、莊曉文、陳禹誌及桑一慶。

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陳國維表示，「今年台銀在隊服上面都印上了全新的標語「Trust」信任，希望全隊都要有著信任的力量，這是我們第一個改變。我也告訴所有球員調度絕對公平，不會有明星球員的迷思，因為我認為營造一個好的團隊，比培養明星球員更重要。」

目前陳國維對教練團分工也相當明確，「許致強負責戰術，莊曉文負責進攻，而陳禹志則司職防守，桑一慶則在尋找洋將幫了我大忙。我自己擔任教練的經驗還不太足夠，必須多看多學，助理教練也都幫忙我很多，比賽暫停我們都先教練團短暫30秒開會，最後我再統整下達指令。」

▲DLIVE夏季聯賽，台銀李維哲、王泰傑、Footer鄭瑋。（圖／DLIVE提供）

▲DLIVE夏季聯賽，台銀李維哲切入。（圖／DLIVE提供）

台銀此戰面對Footer聯軍可說談笑用兵，包括老將陳順詳及本屆瓊斯盃國手張博勝、陳昱瑞、謝宗融都休兵高掛免戰牌，國手僅有李維哲上場小試身手，陳國維透露，「此次夏季聯賽開打前都有先和中華隊國手討論，不希望他們太過疲勞出現傷勢，維哲的部分因為她說自己想上場試試，所以尊重他的意見。」

執教首戰就開出紅盤大勝，陳國維笑說，「第1場比賽，說實話昨晚緊張到睡不著，但此戰雖然帳面上贏球，不過內容細節我認為還可以再更好，目前我就是著重在磨練自己的體系，今年將特別要求一定要多打轉換快攻。」

▲DLIVE夏季聯賽，台銀李維哲、王泰傑、Footer鄭瑋。（圖／DLIVE提供）

▲Footer聯對此次有本季參加CBA選秀的鄭瑋加入助陣。（圖／DLIVE提供）

關鍵字： 陳國維台銀信任DLIVE夏季聯賽SBL籃球王泰傑
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