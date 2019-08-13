中職／花蓮告別賽　彭政閔難忘砲轟郭李建夫：真的很難打

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／花蓮報導

中信兄弟彭政閔引退在花蓮告別賽，對於花蓮比賽的記憶，彭政閔笑著說：「沒有什麼了不起的紀錄，很多都忘記了。」他表示，印象最深刻的是老大王光輝引退，還有對郭李建夫全壘打。

彭政閔生涯在花蓮出賽28場，95打數打出29支安打、8支全壘打、1支三壘安打、4支二壘安打、22打點、25得分、20次四死球、22次三振 ，平均打擊率3成05，保持在花蓮最多全壘打、最多得分及最多四死球紀錄，安打王則是第2名。

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他表示，真的對在花蓮比賽的印象很多都忘記了，球場比以前好很多了，但還是跟球團認養的球場有一段差距，比較缺少長期照顧。

王光輝在2004年6月26日在花蓮引退賽，是彭政閔少數對在花蓮印象深刻的比賽，他說：「老大的引退賽，一定印象深。」他在這一場比賽敲出1支安打。

彭政閔在花蓮球場有8支全壘打，他表示，最難忘轟郭李建夫全壘打，真的很開心，他的球很難打，球速150公里、 變化球120公里，落差很大且經驗好，對當時的好而言，真的不好打。

他的生涯只對郭李建夫打出2支全壘打，而他在花蓮首轟是棒打美和學長何紀賢，2013年對賴鴻誠打出單場雙響砲。

彭政閔說：「我已經很久沒有在花蓮全壘打了。」他在花蓮前一次開轟是2014年5月17日對桃猿陳禹勳全壘打，已有5年未在花蓮開轟。