運動雲

>

林書豪找無頭路仍繼續拚　陸媒為豪神拍攝紀錄片

ETtoday運動雲

▲▼林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP）

▲林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

NBA自由市場已經開市一個多月，不過林書豪至今還是沒找到新東家，先前回台在分享會上落下男兒淚，直言「好像被NBA放棄」。中國媒體《指媒》為林書豪拍攝一系列名為《永無止息》的紀錄片，第一集在昨（12）日發布，影片描述林書豪在NBA面對的低潮，但他依舊保持信念持續努力的過程。

林書豪在2017年10月18日，當時效力布魯克林籃網，開季首戰面對溜馬，一次上籃落地後失去平衡跌倒，抱著右膝痛苦地喊著，「I'm Done（我結束了）」。不過身為虔誠的基督教徒，他也在日後復出後把「I'm Done」轉換成「Never Done（永無止息）」。

請繼續往下閱讀...

指媒也用這個口號，來為林書豪的紀錄片命名，在首集的內容，回顧了林書豪在紐約尼克創造林來瘋後，9年來所歷經的艱辛過程，除了因為受傷失去證明自己的機會，也有今年效力暴龍奪冠後面對的質疑聲浪。

不過首集的結尾，還是圍繞在林書豪尚未在自由市場找到新東家，他更直言：「在開市前幾天，看著各支我認為能夠勝任的位置、機會，在我眼前消失，需要很大的情緒調整，就好像告訴自己，『你可能再也不是一名NBA球員了』」

林書豪也在個人微博上分享這則紀錄片，並提到，「這紀錄片送給我的球迷。9年來的一路支持，無限感激。」，《永無止息》推出短短一天，在微博上的觀看人數也來到80萬。

關鍵字： NBA林書豪紀錄片永無止息
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

中職／富邦悍將于孟馗改名于森旭　九首變九日

蔣淯安NBL領軍爭冠　對手廣西威壯也有雙台將在陣

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

甲子園／罕見！高校打者稱「不是觸身球」　道歉後開轟

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

熱門新聞

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

中職／富邦悍將于孟馗改名于森旭　九首變九日

蔣淯安NBL領軍爭冠　對手廣西威壯也有雙台將在陣

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2萊福力怒罵手遮眼　伯納：好球帶太小

3亞力克戰紐維拉　2局結束獅0：0象

4紐約天之驕子持槍械判3.5年入獄

5馬大偉解盤／紅襪@印地安人

熱門新聞

1WNBA上演大亂鬥明星中鋒1打5

2一壘觸殺　林哲瑄澄清：懊惱跑壘疏失

3郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時表

4富邦于孟馗改名于森旭　九首變九日

5蔣淯安NBL爭冠　對手廣西也有雙台將

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

赫猛7局無失分、兄弟機槍打線發威　兄弟8比1退富邦

【中職highlight】陳仕朋7局無失分　晚場富邦8比1擊敗兄弟｜8/11 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366