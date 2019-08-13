林書豪找無頭路仍繼續拚　陸媒為豪神拍攝紀錄片

▲林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

NBA自由市場已經開市一個多月，不過林書豪至今還是沒找到新東家，先前回台在分享會上落下男兒淚，直言「好像被NBA放棄」。中國媒體《指媒》為林書豪拍攝一系列名為《永無止息》的紀錄片，第一集在昨（12）日發布，影片描述林書豪在NBA面對的低潮，但他依舊保持信念持續努力的過程。

林書豪在2017年10月18日，當時效力布魯克林籃網，開季首戰面對溜馬，一次上籃落地後失去平衡跌倒，抱著右膝痛苦地喊著，「I'm Done（我結束了）」。不過身為虔誠的基督教徒，他也在日後復出後把「I'm Done」轉換成「Never Done（永無止息）」。

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指媒也用這個口號，來為林書豪的紀錄片命名，在首集的內容，回顧了林書豪在紐約尼克創造林來瘋後，9年來所歷經的艱辛過程，除了因為受傷失去證明自己的機會，也有今年效力暴龍奪冠後面對的質疑聲浪。

不過首集的結尾，還是圍繞在林書豪尚未在自由市場找到新東家，他更直言：「在開市前幾天，看著各支我認為能夠勝任的位置、機會，在我眼前消失，需要很大的情緒調整，就好像告訴自己，『你可能再也不是一名NBA球員了』」

林書豪也在個人微博上分享這則紀錄片，並提到，「這紀錄片送給我的球迷。9年來的一路支持，無限感激。」，《永無止息》推出短短一天，在微博上的觀看人數也來到80萬。