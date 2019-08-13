高球漂亮寶貝魏聖美結婚　情定NBA傳奇威斯特之子

▲韓裔高球女將魏聖美完成婚事，情定前湖人傳奇威斯特之子喬尼．威斯特（Jonnie West）。（圖／翻攝自姜孝林IG）



記者路皓惟／綜合報導

韓裔高球女將魏聖美（Michelle Wie）完成終身大事，根據《紐約郵報》報導，日前她加州比佛利山完婚，結婚對象正是前湖人傳奇球星威斯特（Jerry West）的兒子喬尼．威斯特（Jonnie West）。

結婚典禮匯集高球界重量級球星，姜孝林（Danielle Kang）和艾莉森·李（Alison Lee）都在個人Instagram粉絲頁上發布了照片，姜孝林替這對新人獻上祝福，寫道：「恭喜威斯特夫婦這對新人，如童話故事般的婚禮，祝福魏聖美和喬尼能相愛幸福一輩子。」

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根據美媒報導指出，高球名人堂梅格·馬龍（Meg Mallon）和貝絲·丹尼爾（Beth Daniel）也都受邀參加。長期與魏聖美和合作的教練李德貝特受訪表示，「她非常開心，看起來整個容光煥發。」

在 Instagram 查看這則貼文 Lizz Aubrey Hill（@lizzaubrey）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 11 日 上午 9:28 張貼

除了高球界的名人外，NBA傳奇球星、新郎官的父親威斯特（Jerry West）也來到現場，，另外勇士球星柯瑞（Stephen Curry）也受邀出席這場婚禮。

喬尼今年3月在舊金山向魏聖美求婚，魏聖美特別在Instagram上向粉絲宣布這項好消息，並寫下：「陪伴我一生的人！Wie Goes West」。

出生於1989年現年29歲的魏聖美，在20歲時展開LPGA生涯，一共贏得5座LPGA冠軍，包括2014年大滿貫賽事美國女子公開賽。美貌實力並存的她曾被媒體評為是「高球界最時尚女球員」。