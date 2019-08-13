UBA／外籍生成「SBL內援」？　劉孟竹樂觀其成

▲UBA外籍生是否能成為台灣SBL聯賽「內援」，近來引發討論。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

近年來UBA吹起一股「外籍生風潮」，許多球隊都找來非洲球員以交換生名義投入大專籃球戰場。即便球員普遍球齡起步較短，但在台灣籃壇也可能成為一股新勢力。UBA上屆冠軍健行科大總教練劉孟竹就表示，「這群外籍生未來若能以SBL內援身分投入聯賽，或許也是可以討論的方向，也能讓這批外籍軍團延續籃球路。」

目前UBA多支球隊都有所謂的外籍交換生，而健行科大可說是當年最早有計畫性引進外籍生之始祖，目前陣中就有包括石博恩、戴瑞騰兩名外籍球員效力。

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劉孟竹說，「目前UBA很多球隊都有外籍生，這些球員或許籃球路起步較晚，在台灣讀完大學4年後，也無法立即對於SBL有強大貢獻，但或許可以用內援方式解套，讓這些球員加入國內聯賽，除了可以增加這些球員的就業機會，也能夠幫助聯賽有更多可用之兵。」

當然，這樣的外籍「內援」也必須有一定規則及條款限制，劉孟竹就建議，「或許可以規定，只要來台讀滿4年大學，才能適用此條款，但這些也需要相關單位的許可，才能有討論空間。」

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