女排亞錦賽賽程出爐　中華18日首戰就碰手握2冠的泰國

中華女排亞錦賽首戰就將碰上泰國。（圖／大專體總提供）



記者顏如玉／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽將於17到25日在韓國首爾舉行，中華隊和泰國、紐西蘭分在C組，必須爭取前8名，才能參與明年的東京奧運亞洲區資格賽，賽程今出爐，中華隊首戰於18日下午3點半碰上2度奪冠的泰國，第二戰於19日晚間6點對上紐西蘭。

本次亞錦賽共有13支隊伍參賽，預賽分為4組，每組取2名晉級，最終排名前8的隊伍，將有資格參加2020年1月的女子排球奧運會亞洲區資格賽，若已經取得奧運資格的地主日本和大陸排在前8則順位遞補。

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女排亞錦賽自1975年起開辦至今邁入第20屆，過去大陸勇奪13次冠軍為史上之最，而中華隊則有6度打進前4名，但上屆在小組賽就以3戰全敗小組止步。本次世界排名33的中華和世界第14的泰國、世界排第117的紐西蘭分在同組，泰國曾在2009、2013年兩度拿下亞錦賽冠軍，上屆則是亞軍，將是中華小組最大敵人。

為備戰亞錦賽，中華女排也啟程日本東京，與日本國家隊進行兩場友誼賽，接著將直接飛往南韓首爾參與亞錦賽。

中華女排小組賽程（台灣時間）：

18日15:30 中華 vs 泰國

19日18:00 中華 vs 紐西蘭

20日18:00 泰國 vs 紐西蘭