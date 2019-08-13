SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

▲DLIVE夏季聯賽，UBA健行科大首戰就大勝開出紅盤。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

DLIVE夏季聯賽13日於板橋體育館展開，上屆UBA冠軍勁旅健行科大，此次也參賽進行總教練劉孟竹口中所說的「越級打怪」之旅。劉孟竹表示，「球員必須提升自己的競爭力，做好銜接職業的心態。我希望健行即便碰到SBL球隊，都要有能力贏球，甚至能成為以後SBL休季期間考慮的高強度靶子隊。」

身為上屆UBA王者，健行科大此次參戰夏季聯賽首戰就開出紅盤，面對譚傑龍、李漢昇等好手坐鎮的晧宇國際，健行最終以92比72大勝。

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健行科大教頭劉孟竹表示，「這次很榮幸能受邀參加DLIVE夏季聯賽，越級打怪挑戰實力比我們更高的球隊，賽前我就告訴球員要設法提升自己的競爭力，做好銜接職業隊準備。」

開賽一度陷入8分落後，劉孟竹透露，「健行是一支非常注重數據的隊伍，下半場特別要求全隊把節奏拉快，同時有效保護籃板，才能逆轉贏得最後勝利。」

劉孟竹也說，「其實在南韓， KBL職業隊休季期間也會和大學球隊頻繁交流，甚至南韓慶熙、漢陽等傳統大學勁旅來台移訓，SBL球隊也會設法和其交手，證明南韓的大學球隊實力同樣獲得認可，未來我同樣希望健行也能成為SBL球隊想到的靶子隊選擇，證明我們也能有一定實力。」

▲劉孟竹希望健行能有擊敗SBL球隊能力。（圖／DLIVE提供）