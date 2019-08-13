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32歲希伯特遭NBA新球風淘汰　轉任七六人教練　

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▲希伯特(Roy Hibbert)。（圖／達志影像／美聯社）

▲希伯特轉任七六人教練團。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

前溜馬明星中鋒希伯特(Roy Hibbert)今年才32歲，原本應該是當打之年，但因為球風的改變，導致他最終遭到淘汰，不過近期他則轉行加入了七六人的教練團，將協助年輕球員成長，另外希伯特也透露，儘管遭到淘汰，但仍很滿意自己的生涯。

有著218公分的希伯特，過去是溜馬的當家球星，當時還在東區冠軍戰帶給詹姆斯很大的麻煩，不過由於時代的改變，球風變成大量的三分頭射以及小球跑轟，這讓希伯特完全無法適應，身為傳統中鋒的他也逐漸遭到淘汰，在離開溜馬後，希伯特輾轉待過湖人、黃蜂、金塊，最終他也在2018年宣布退役。

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儘管遭到聯盟淘汰，但希伯特並不感到失落，也很滿意自己的生涯，「說真的，我是2008年的選秀17順位，但我進過2次全明星賽，打出過高水準的表現。然後聯盟發生變化，必須努力去適應，在場上拉開空間。我曾賺過不錯的薪水，現在擁有一個美滿的家庭，我很滿足，我現在只想成為一名教練，並且回饋給年輕人。」

現在加入七六人教練團的希伯特，將擔任球員發展教練，而七六人當家球星恩比德就是打中鋒，希伯特勢必可以提供他許多幫助。希伯特生涯一共打過662場例行賽，場軍出賽24.8分鐘，可以攻下10分、6.3籃板、1.3助攻、1.7阻攻。

▲希伯特(Roy Hibbert)。（圖／達志影像／美聯社）

▲希伯特雖遭聯盟淘汰仍滿意自己生涯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬七六人希伯特
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