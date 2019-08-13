Super Star體育表演會　精彩直播鎖定《ETtoday新聞雲》

▲楊丞琳將在體育表演會壓軸獻唱。（圖／記者張一中攝）



記者顏如玉／台北報導

SUPER STAR體育表演會將於9月21日在台北小巨蛋登場，除了中華健兒外，本次也邀請了多位明星同台，包括《浩角翔起》的浩子及莎莎擔任主持人，代言人安心亞參與武術演出，另外「天后」楊丞琳還將擔任壓軸演唱，所有精彩表演請鎖定《ETtoday新聞雲》直播收看。

體育表演會邁入第5屆，今年突破過去只有立面的螢幕呈現，首次使用630吋LED巨型地屏螢幕，將表演結合地面影像動畫，詮釋出不同於以往的節目設計，一共有10項精彩節目，邀請超過20組全國頂尖體育團隊聯演，還有堪稱地表最強的跆拳道團體、來自南韓的K-Tigers老虎隊也將來台獻技。

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▲浩子將再度擔任主持人。（圖／記者許逸群攝）



今年活動主持人由《浩角翔起》的浩子以及初次踏上體育表演會舞台的莎莎擔綱，而國民體育日代言人安心亞也將參與武術表演、挑戰高空特技，同時擔任中場表演嘉賓；壓軸則邀請到全能天后楊丞琳獻唱，將於活動尾聲透過感染力十足的歌聲，為當天的體育表演及中華健兒喝采，號召全場民眾給予2020年將參加東京奧運的選手們最大的支持與鼓勵。

體育表演會將於8月17日(星期六)下午1點正式開放網路索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i 運動」(http://isports.sa.gov.tw/)。9月21日當天無法到小巨蛋親身感受的民眾也不要太失望，《ETtoday新聞雲》也將帶來直播，，讓全國觀眾能即時收看現場演出實況。

▲安心亞。（圖／記者季相儒攝）