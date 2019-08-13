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史上第一人！　藍鳥「星二代」揮出史無前例長打紀錄

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▲▼包畢切特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前大聯盟全壘打王之子包畢切特。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

藍鳥13日送給主場球迷一場「煙火秀」，全場揮出21支安打，包括4支全壘打，以19比4痛宰遊騎兵。其中備受關注的「星二代」包畢切特（Bo Bichette）締造史無前例紀錄，在生涯前15場比賽中敲出15支長打，成為大聯盟史上第一人。

包畢切特在7月底登上大聯盟，成為史上首位在生涯前9場出賽累積10個壘打數的球員，並且以連續11場安打，改寫改寫巴菲爾德（Jesse Barfield）和高因斯（Ryan Goins）先前締造的隊史新人紀錄。

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儘管包畢切特連續安打場次於9日中斷，不過今日單場6打數4支安打，包含2支二壘安打，讓他再度寫下聯盟新紀錄，在生涯前15場比賽累積15支長打，成為史上第一人。另外他在今日跑回3分貢獻1分打點。

「我非常興奮！」包畢切特表示，「有幾場比賽我的感覺不太好，但我調整回來了。 這場比賽的發揮一切是關於擊球上的調整，整個職棒生涯就是一直來來回回，有些日子會有挑戰性，有些日子感覺很舒暢，我也正在享受比賽所帶來的心靈刺激。」

這位1995年全壘打王丹特畢切特（Dante Bichette）之子，承襲老爸打擊實力，本季15場出賽，打擊三圍高達.394/.444/.717，擊出4支全壘打和11支二壘安打，貢獻8分打點，跑出兩次盜壘成功。

關鍵字： 藍鳥包畢切特
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