史上第一人！　藍鳥「星二代」揮出史無前例長打紀錄

▲前大聯盟全壘打王之子包畢切特。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

藍鳥13日送給主場球迷一場「煙火秀」,全場揮出21支安打,包括4支全壘打,以19比4痛宰遊騎兵。其中備受關注的「星二代」包畢切特(Bo Bichette)締造史無前例紀錄,在生涯前15場比賽中敲出15支長打,成為大聯盟史上第一人。

包畢切特在7月底登上大聯盟,成為史上首位在生涯前9場出賽累積10個壘打數的球員,並且以連續11場安打,改寫改寫巴菲爾德(Jesse Barfield)和高因斯(Ryan Goins)先前締造的隊史新人紀錄。

儘管包畢切特連續安打場次於9日中斷,不過今日單場6打數4支安打,包含2支二壘安打,讓他再度寫下聯盟新紀錄,在生涯前15場比賽累積15支長打,成為史上第一人。另外他在今日跑回3分貢獻1分打點。

MLB HISTORY ALERT @19boknows is the only player EVER to record 15 extra-base hits in his first 15 games! pic.twitter.com/5PL1ljeUsw