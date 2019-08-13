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紅襪今年唯一補強凱許納被拔先發　僅貢獻1勝ERA破8

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▲紅襪先發投手凱許納。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪先發投手凱許納。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪隊於交易大限前從金鶯隊換來先發凱許納（Andrew Cashner），原本期待增強先發輪值，但他近期先發出賽表現實在太糟糕，根據《波士頓環球報》報導，他已經暫時被球團轉調至牛棚。

32歲的凱許納本季效力金鶯時，17場先發防禦率是優異的3.83，但很不幸地是，來到紅襪隊出現水土不服的情況，替紅襪先發出賽6場，30.1局投球被打41支安打、失掉29分（27分責失），丟出17次保送，防禦率是慘澹的8.01，僅僅貢獻1勝。

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紅襪現在最大的問題就是出在投手上面，除了凱許納之外，王牌薩爾（Chris Sale）投出10年生涯最糟糕的表現，開季至今只拿6勝，而先發波瑟羅（Rick Porcello）本季也投得跌跌撞撞，投出10勝9敗、防禦率5.67。

輪值唯一表現較為穩定的只有羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），本季24場先發出賽，吃下140.1局被打135支安打，送出140次三振，繳出13勝5敗、防禦率4.17成績。

紅襪在今年交易大限僅有補進凱許納，原先期待補強牛棚後防，最終計畫也失敗，近期洋基表現強勢，目前紅襪已經退出美東區王座爭奪戰，差距多達17.5場勝差，在美聯外卡則是落後8.5場勝差。

▲2018美聯冠軍戰G1,紅襪先發薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩爾投出生涯最糟糕的球季。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紅襪凱許納
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