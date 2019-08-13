印地安人趕上雙城　普伊格放棄上訴接受紅人時期3場禁賽

▲紅人、海盜大亂鬥，普伊格遭到3場禁賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

731交易大限前從紅人被交易到印地安人的外野手普伊格（Yasiel Puig），身穿紅人戰袍的最後一役與海盜隊發生衝突，遭官方判罰3場禁賽。今（13）日普伊格放棄上訴，決定接受禁賽，將從今天開始缺席與紅襪的三連戰。

7月31日海盜作客紅人，兩隊發生本季第二度的衝突，當時普伊格為了力挺隊友蓋瑞特（Amir Garrett），當場就被驅逐出場，隨後還被聯盟追加3場禁賽，當時普伊格已經知道要被交易至印地安人，不過還是站出來保護隊友也獲得不少好評。

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根據《ESPN》報導，轉隊至印地安人後，普伊格對於禁賽向聯盟上訴，上週印地安人與雙城進行美聯中區天王山4連戰，這4戰當中，普伊格手感火燙，總共繳出8支安打，最終克里夫蘭大軍拿下3勝1敗，順利追上雙城並列美聯中區王者，並且在今天普伊格禁賽的首戰，以再見安打氣走紅襪，正式超車雙城成為美聯中區龍頭。

▲普伊格在731交易大限前被交易至印地安人。（圖／達志影像／美聯社）



普伊格轉至印地安人後打出慶祝行情，出賽11場，總共15支安打，1發全壘打、6分打點，他有出賽的11場，印地安人也打出8勝3敗的戰績。今年結束28歲的普伊格將獲得自由球員身份。