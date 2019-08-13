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體育表演會走向國際化　9月21日邀韓國K-Tigers來台獻技

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▲super star體育表演會。（圖／體育署提供） 

▲super star體育表演會13日舉辦記者會。（圖／體育署提供）

記者顏如玉／台北報導

SUPER STAR體育表演會將於9月21日在台北小巨蛋登場，本次演出「國際化」，將邀請來自南韓的跆拳道團體K-Tigers（老虎隊）來台演出，另外舞臺再升級，將設置630吋LED巨型地屏螢幕，讓觀眾體驗不同凡響的聲光效果。

體育表演會邁入第5屆，為9月9日國民體育日系列活動之一，整合運動專業技能與表演藝術，透過聲光效果帶來顛覆想像的舞台表演。體育署表示，今年體育表演會在舞臺設計上，突破過去只有立面的螢幕呈現，首次使用630吋LED巨型地屏螢幕，將表演結合地面影像動畫，詮釋出不同於以往的節目設計。

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另外體育署長高俊雄也表示，特別訂在9月21日也期待更多小朋友一同觀賞，讓他們能「忘掉過去、展望未來」，同時也期許體育表演會未來有一天超越演唱會。

今年體育表演會全面進化，一共設計10項精彩節目，將龍舟與3座機械手臂等大型道具搬至現場，完整重現體育項目精髓，更邀請超過20組全國頂尖體育團隊聯演。

▲體育署署長高俊雄(左4)、中華體總會長張朝國(左5)及中華奧會秘書長沈依婷(右5)出席今(13)日108年體育表演會啟動記者會。（圖／體育署提供）

▲體育署署長高俊雄(左4)、中華體總會長張朝國(左5)及中華奧會秘書長沈依婷(右5)出席體育表演會啟動記者會。（圖／體育署提供）

本次表演團體包括台師大學跆拳道隊、北教大街頭健身及飛盤社團、苗栗後龍國小、北市大棒球隊等頂尖體育團隊以外，還有裕隆納智捷籃球隊、Monster社會隊、中華民國體育運動舞蹈總會、HRC B-Boy、Seeker Dragon Boat Club、舞空術娛樂事業有限公司等專業隊伍，更邀請了由藝人組成的台灣SUN STAR明星棒球隊，以及來自韓國的跆拳道團體K-Tigers，為觀眾帶來絕無冷場的體育表演。

K-Tigers老虎隊成員涵蓋青少年到成年，以精湛的高難度空翻動作，加上接續不斷的轉身動作聞名，表演精彩程度號稱地表最強，而編制類似演藝圈的經紀公司，加入也得經過選拔，除了跆拳道底子外，還得看臉蛋，競爭相當激烈。老虎隊影片在網路上也是熱門分享大宗，巡迴世界各地表演，在演藝圈也佔有一席之地。

▼K-Tigers影片在網路上點閱極佳。

關鍵字： super star體育表演會k-tigers
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