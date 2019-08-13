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NBA縮減各隊背靠背場次　平均12.4場創歷史新低

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▲勇士柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲新賽季背靠背場次創歷史新低。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

NBA在13日公佈了聯盟各隊在新賽季的賽程，不過近年為了降低球員身體負荷，已經逐漸在縮減背靠背的賽程，而根據統計，新賽季平均每支球隊背靠背的比賽場次已經再次創下歷史新低，同時7天5戰的比賽機率也降到9.5％。

近年因為球風的改變，球員在場上的跑動比起過往多出許多，儘管身體碰撞不及過去，但對於身體的負荷仍然很大，對此聯盟也一直在努力在賽程上做出調整，先前就有傳出要減少例行賽的場次，要把82場比賽縮短，但因為商業考量以及轉播問題，目前NBA仍沒有更動的打算。

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不過聯盟仍是極力在減輕球員負擔，在新公佈的賽程中，根據統計，平均每支球隊背靠背的比賽次數為12.4場，創下了歷史新低，上賽季則是13.3場，同時也是連5季刷新最低紀錄，由此可見聯盟就是不想帶給球員太大負擔；另外7天5戰的機率更降到9.5％，也避免一隊在一週內有過多的賽程。

此外，因為美國有著不同的時區，往往西區比賽開始，東區的球迷就已經接近睡眠時間，導致東區整體收視率不佳，NBA也特別針對湖人以及勇士2支球隊的賽程做出調整，為減少他們在東部晚上10點半開打的賽程，湖人從19場降低到10場，勇士則從18場降低到11場，為了就是希望能挽回收視率。

▲湖人詹姆斯、熱火波許。（圖／路透）

▲NBA減少湖人、勇士在東區晚上10點半的比賽場次。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人勇士
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