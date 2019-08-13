亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

▲剛剛歸隊恢復訓練的張宗憲，此次亞冠盃上場時間會先限制在10分鐘左右。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

亞冠盃資格賽13日將正式開打，上季獲得SBL總冠軍的富邦勇士，日前也前進曼谷備戰。由於此次賽制採取「4取2晉級」，富邦頭兩戰面對印度、新加坡，總教練許晉哲已經下達必勝令，以便第3戰以逸待勞面對強敵泰國Hi-Tech Bangkok City。另外日前才剛剛歸隊的張宗憲，上場時間則將先限制在10分鐘。

富邦勇士11日飛抵曼谷，隨即在泰國Hi-Tech Bangkok City所屬球場進行訓練，總教練許晉哲透露，「球隊前兩天，分別都僅有1小時的練球時間，整體配合狀況還算不錯，兩名洋將賈西亞(Charles Garcia)外、路易斯(JeQuan Lewis)也逐漸融入團隊。

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許總透露，「根據觀察，泰國隊的整體戰力應該是3支對手中最好的，因此13日18時首戰印度Punjab Police、14日晚間18時交手新加坡SAFSA，將會下達必勝令，希望先取得兩勝確定晉級，就能無後顧之憂的在15日晚間20時30分交手泰國Hi-Tech Bangkok City。

「目前看來，印度及新加坡的戰力應該都在可應付範圍，新加坡的整體高度更是明顯不如我們，但目前球隊仍遭遇不小的傷兵問題，張宗憲此次雖然歸隊參賽，但僅和團隊配合大約1周左右時間，因此我也已經和他討論過，這次比賽他的上場時間會先在10分鐘左右，以利進行調整。」許晉哲說道。

▲許晉哲領軍出征本屆亞冠盃。（圖／資料照）