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柯瑞：永遠記得KD這3年　不甩被批非奪冠熱門

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▲勇士杜蘭特、柯瑞。（圖／路透）

▲柯瑞與杜蘭特結束3年合作。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)離隊後勇士不再被視為奪冠熱門，對此陣中一哥柯瑞(Stephen Curry)表示會永遠記得他為勇士貢獻的這3年，也說自己對球隊的期望依舊，「之前沒有人像我們一樣如此穩定。」

勇士過去5個球季連續闖進總冠軍賽，抱回2017、2018連霸在內的3座冠軍，歷史上只有1957-66年連續10季晉級總冠軍賽，帶回9冠的塞爾提克擁有更出色的成績。因此面對質疑，柯瑞反擊表示：「要講什麼都是他們的自由，我們一路走來始終有很多支持跟批評，準備的方式不會有什麼不同。」

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「我們了解現實的狀況，失去了算是歷史偉大球星的杜蘭特，還失去了籃球智商非常高，你總是能夠信賴的老將李文斯頓(Shaun Livingston)和伊古達拉（Andre Iguodala）。他們就像幫助我們前進的齒輪。」

「我不會想證明外界是錯的，但就是把團體整合好，做一樣的事。雖然陣容不同，但不論情況如何，我依舊保持非常高的期望。沒有人比我們更穩定拿出好表現。」柯瑞說。

對於杜蘭特離隊，柯瑞大方給予祝福，表示能夠自己掌控想為哪支球隊效力，是聯盟每位球員都想要的，應該為他感到開心。「我會永遠記得一起奮戰的這3年。」

關鍵字： 勇士柯瑞杜蘭特
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