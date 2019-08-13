大都會近況太火17戰僅輸2場　奪冠賠率大幅變動

▲大都會近況火熱。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟賽季剩下最後一個多月，世界大賽的奪冠賠率也不斷出現變化，先前拉出一波8連勝的大都會隊，賠率大幅變動從原本41變成31，而釀酒人的奪冠賠率也從41修至31。另外，費城人和國民奪冠機率則是大幅下調。

大都會自7月底開始打出一波連勝氣勢，過去17場比賽僅輸掉2場，在8月初先後於系列戰橫掃海盜和馬林魚，上週與國民隊交手拿下2勝1敗，優異的成績讓他們回到重回季後賽競爭行列，目前在國聯外卡區僅落後1場勝差。

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釀酒人上半季勝率一直維持在5成之上，在進入8月份後，雖然先吞下4連敗，不過隨即也打出一波5連勝，目前於國聯外卡區距第二席次的紅雀差距0.5場勝差，開季就頗受看好的釀酒人賠率也出現變動。

國民在系列戰敗給大都會後，即便還位居國聯外卡第一席位，但領先差距並不大，而接下來的賽程並不算輕鬆，如果沒有拿出超乎預期的發揮，恐怕外卡位置不保，因此賠率也從31下調到41。

至於費城人近期表現不佳，10場出賽吞了7場敗仗，在國聯東區落後龍頭勇士隊達9場勝差，在外卡則是差距2場勝差。大都會表現強勢下，帶給費城人極大的壓力，賠率從61變到81。

▲補進哈波的費城人本季戰績不如預期。（圖／達志影像／美聯社）